«Logré mis sueños»: Naya Fácil se compra tremendo departamento al contado

Sin duda, Naya Fácil es una de las influencers más populares en Chilito. La chiquilla es más que activa en sus cuentas de Instagram, donde siempre está compartiendo contenido con sus seguidores, los que están atentos a todos sus pasos.

Ahora, la chiquilla hizo noticia este martes luego de anunciar con bombos y platillos que se había comprado su primer departamento; el que llega a menos de un año de que contara que tras mucho esfuerzo consiguió su casa propia.

Naya Fácil para acompañar las postales de su propiedad, escribió: «Mis facilines hoy con una felicidad gigante en mi corazón les quiero contar que soy dueña de mi primer departamento en santiago centro piso 19🔐🏙 es totalmente mío!! En 11 meses he tenido mi casa propia y ahora mi departamento».

Poco después de eso, la influencer dio más detalles de la compra por medio de sus historias, afirmando que con solo «24 años y tengo 3 propiedades a mi nombre, me falta el autito que ya viene en camino».

Finalmente, según reportó Radio Corazón, Naya Fácil afirmó que pagó la inversión con platita en mano y sin bancos de por medio. «Todo al contado. En mi vida no tengo deudas, más que la deuda conmigo misma de lograr todos mis sueños que anhelaba de pequeña».

«Un día tenía, no sé, 12 años, estaba sentada en el campo, yo vengo del campo, vengo de la nada, estaba sentada y dije; ‘un día voy a tener un departamento en Santiago Centro y voy a ver todas las luces y voy a decir lo logré’ y este es el día», cerró.

La dura infancia de Naya

Sin duda una de las influencers más populares del último tiempo es Naya Fácil. Y es que la chiquilla ya junta a cientos de miles de seguidores a través de sus diferentes cuentas; donde comparte historias que lidian con sus seguidores y haters.

Ahora, la chiquilla realizó una entrevista exclusiva con Pousta, revelando detalles de su vida nunca antes conocidos.

En esa línea, Naya aseguró que: “Hubo mucha violencia y maltrato. Me pegaban mucho. Me hice pipí en la cama hasta los 15 años, nunca supe por qué, y por eso me pegaban con el cinturón hasta dejarme tiritando de dolor. Esas son cosas que a veces quisiera olvidar”.