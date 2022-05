Naya Fácil se confiesa: “Hubo mucha violencia y maltrato en mi infancia»

Sin duda una de las influencers más populares del último tiempo es Naya Fácil. Y es que la chiquilla ya junta a cientos de miles de seguidores a través de sus diferentes cuentas; donde comparte historias que lidian con sus seguidores y haters.

Ahora, la chiquilla realizó una entrevista exclusiva con Pousta, revelando detalles de su vida nunca antes conocidos.

En esa línea, Naya aseguró que: “Hubo mucha violencia y maltrato. Me pegaban mucho. Me hice pipí en la cama hasta los 15 años, nunca supe por qué, y por eso me pegaban con el cinturón hasta dejarme tiritando de dolor. Esas son cosas que a veces quisiera olvidar”.

La dura realidad de Naya Fácil

Por otra parte, la chiquilla habló de diferentes conductas inapropiadas de corte sexual; e hizo un repaso de su periodo ejerciendo en el rubro de los trabajos sexuales.

En esa línea, la influencer aseguró: Lo primero que hice fue para redes sociales, y a los 14 conocí el dinero, comencé a agarrarle cariño a eso. Yo no perdí la virginidad por amor, como uno lo ve en las películas”.

En esa misma línea, Naya afirmó que nadie la conocía antes de que sus videos explotaran. Todo porque trataba de mantener su anonimato, incluso cuando llegó a Santiago; contando con más de 250 mil seguidores en redes sociales.

“La gente no sabe la historia que hay detrás de esto, pero con esa plata ayudé a mi mamá a pagar el arriendo. Si no lo hacíamos nos quedábamos en la calle. Era nuestra única salida”, añadió Naya Fácil al ya mencionado medio.

Las adicciones de la chiquilla

Con respecto a su polémica adicción a la droga conocida como «tusi», Naya aseguró: “Yo soy consciente de que tengo una adicción. La primera vez que lo probé no la recuerdo. Intenté hacerlo, pero sé que fue en pandemia. Empecé a consumir tusi y dejé de tomar. Primero fueron algunas veces y después ya era algo de todos los carretes. Yo nunca he comprado una droga eso sí, a mí me la regalaban”.

Con respecto a si está recibiendo ayuda al respecto, la influecer afirmó que: “No, lo estoy haciendo sola. Siempre me ha costado pedir ayuda. Pero lo haré si es necesario. La primera semana fue la más difícil, tuve un ataque de angustia en un taxi. Fueron los seis minutos más largos de mi vida».