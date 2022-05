Día de Star Wars: Estrenan nuevo tráiler de la serie de Obi Wan Kenobi

Por si no lo sabes, hoy es 4 de Mayo o «May the 4th»; día que los fanáticos de Star Wars eligieron para celebrar su amor por la franquicia de ciencia ficción y fantasía. Y Para festejar el Día de Star Wars, Lucasfilm libera un nuevo tráiler de la esperada serie de Obi-Wan Kenobi en Disney+.

La nueva serie se estrenará en la plataforma de streaming en una fecha especial, el viernes 27 de mayo; dos días después del aniversario 45 de «Star Wars: A New Hope»; la película que dio inicio a la saga creada por George Lucas.

Míralo a continuación:

Un emocionante y nuevo adelanto

Junto con el tráiler, la multimillonaria compañía del ratón compartió un nuevo póster; en el que vemos a Obi-Wan Kenobi en primera línea, con Darth Vader debajo al acecho. Es así que la nueva producción comenzó a anticipar la tan esperada revancha entre maestro y aprendiz tras «Revenge of the Sith» y previo a «A New Hope».

Quienes crecieron con la trilogía de los Episodios I, II y III recordarán especialmente la figura de Ewan McGregor como Obi Wan.

Por otra parte, Hayden Christensen volverá a interpretar a Lord Darth Vader. Asimismo, los actores y actrices confirmados para la esperadísima serie de Obi-Wan Kenobi son Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

Según reportó Radio Futuro, la serie se situará diez años después de los eventos narrados en «Star Wars; Revenge of the Sith», en un momento en el que el maestro Jedi se encuentra buscando refugio después del gran cambio de poder: la República ha caído y ahora arranca el periodo de dominio del Imperio.

Con Deborah Chow como directora principal y Joby Harold como principal mente pensante en el guión, «Obi-Wan Kenobi» coincidirá con la semana del 45 aniversario del estreno original de «Star Wars» en los cines y consistirá en seis episodios.