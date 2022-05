DJ Méndez revela traumático evento de su infancia: «Me dolió mucho»

Como ya estamos acostumbrados; Julio César Rodríguez volvió a realizar una interesante entrevista en su programa «late», «Pero con Respeto». Esta vez fue turno del destacado músico y cantante chileno, DJ Méndez.

Bajo este contexto, el artista habló de lo humano y lo divino; sin antes emocionarse por revivir uno de los episodios más duro de su infancia. En conversación con Rodríguez, el cantante reveló cómo con tan solo 13 años de edad se enteró del asesinato de su tía; quien él afirma, era como su segunda madre.

Méndez partió relatando que el crimen fue cometido por delincuentes; y que para él fue «algo emocional y durísimo». Por otra parte, el artista afirmó que: “ella me enseñó a ver la hora, a rezar. Cosas que mi mamá no podía porque no tenía tiempo, era muy trabajadora. Ella lavaba ropa a los demás en el barrio y se quedaba hasta 05:00 de la mañana, lavando, todo a mano”.

«Era como mi segunda madre»

El reconocido cantante continuó con su relato; afirmando que su tía «fue como su segunda madre». Asimismo añadió: «Me dolió mucho, quería quemar el mundo, fue una sensación de odio hacia el mundo brutal, porque me arrancaron a mi segunda madre y de la forma que se fue… brutal«.

Finalmente, según reportó La Cuarta, Méndez entregó sombríos detalles sobre el delito que sacudió a su familia completa: “la asaltaron, le rompieron el cráneo, y lo más triste es que no tenía ni dinero. Iba a su trabajo porque era enfermera. Y eso a mí me marcó, llevaba mucho odio por muchos años en mi juventud. No es un excusa, pero es algo que yo sentí. Odié a todo el mundo”.

¿DJ Méndez le fue infiel a su señora?

Siempre dicen que cuando uno anda de patas negras hay que tener cuidado, porque todo podría delatarte. Bueno, algo así fue lo que le pasó a Dj Méndez, quién fue pillado chanchito siéndole infiel a su polola.

Así lo evidenció la cuenta de Instagram @RealityCuliao, quién compartió un video de la presentación del reguetonero Nio García, quién cantó en el centro de eventos Akropolis. En el evento también estuvo presente Naya Fácil, obviamente el cantante de «Lady», que estaba con otros amigos y se le vio de lo más acaramelado con una chiquilla.

“Andaba Leo Méndez (Dj Méndez) también con su polola y grupo de amigos. Y comiendo delante de los pobres”, detalló el Instagramer, lee esta info completa aquí.