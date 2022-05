Balacera a Marcianeke: ¿Cómo ocurrió el violento ataque?

Durante el fin de semana pasado, Marcianeke realizó una impresionante publicación a través de su cuenta personal de Instagram. «Cuídense de la envidia. Bendición se me cuida», escribió el cantante nacional. El «post» de la red social, estaba acompañado por dos imágenes y un video que muestra un auto lleno de orificios por impactos de bala.

Asimismo, el interprete de «Ponte Pa’ Mi» siguió expresándose por la compleja situación a través de sus historias de Instagram. «Perdón mamá, tu no quieres que yo esté en la calle y cada vez hay más envidia» y «Canto para que me recuerden si un día una bala me atraviesa, que les di felicidad en mis días de tristeza», fueron algunos de los mensajes borrados subidos y borrados posteriormente de su red social.

Fue una emboscada

«El equipo del artista iba en más de un vehículo, pero encabezado por una van que arrendaron. El conductor se percata en la autopista que la camioneta que va delante lo hace muy cerca y muy a su ritmo, lo que le llamó la atención. Sin embargo, decide de igual manera detenerse en el camino para orinar», explicaron desde el entorno de Marcianeke según pudo rescatar ADN Radio.

Además, se confirmó que la camioneta de la que se estaba hablando, se detuvo frente a ellos. Mientras que el conductor de la van del equipo del cantante, no alcanzó bajarse y aceleró, pasando a llevar a uno de los hombres que se bajaron a intimidarlos.

Igualmente, y tal como relató el medio antes mencionado, los mismos sujetos que se bajaron para intimidar al equipo de Marcianeke, comenzó a disparar. En ese momento apareció otro auto protagonista del ataque para rodear al equipo del interprete de «Colores».

Cabe destacar que Marcianeke no quiso denunciar la situación por «miedo a represalias», y por el desconocimiento sobre si fue un asalto o ataque planeado contra el artista urbano chileno.