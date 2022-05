Dua Lipa se luce junto a Calvin Harris con el nuevo sencillo «Potion»

El artista multiplatino, merecedor de un premio Grammy y productor, Calvin Harris, es uno de los DJ más importantes del mundo. Aquello queda demostrado con sus casi 40 millones de oyentes mensuales en Spotify, y sus distintos hits a nivel global; «Summer», «How Deep Is Your Love», «This Is What You Came For», «Feels, y «One Kiss».

Este último tema es una colaboración con la reconocida cantante británica, Dua Lipa, sencillo que cuenta con más de 1.300 millones de reproducciones en Spotify. Y precisamente con esta importante artista a nivel mundial que vendrá a nuestro país el próximo 16 de septiembre al Estadio Bicentenario de la Florida, lanzó su nuevo sencillo denominado «Potion».

El reencuentro musical

Esta nueva canción es el primer single del próximo y tan esperado álbum del productor británico, «Funk Wav Bounces Vol. 2». Además, tal como destacamos anteriormente, no es la primera vez que colabora junto a Dua Lipa gracias al tema que entró al «club del billón». Este sencillo encabezó las listas de éxitos musicales en todo el mundo y fue la canción más vendida del 2018 en el Reino Unido.

Misma situación ocurre con el rapero estadounidense, Young Thug, con quien también realiza una segunda colaboración, y por lo tanto, un reencuentro musical gracias a «Potion». En el año 2017 fue cuando Calvin Harris y el interprete de «Go Crazy» trabajaron junto. Esto ocurrió en el marco de la primera entrega del proyecto «Funk Wav Bounce» mediante el sencillo «Heatstroke», donde también cantan Ariana Grande y Pharrel Williams.

«Es un honor volver a trabajar con Dua y Thug. Ambos son artistas tan dinámicos que han contribuido mucho al panorama musical actual», expresó el DJ acerca su reencuentro musical con ambos viejos conocidos de la industria.

El videoclip oficial que ya cuenta con más de 633 mil vistas en YouTube y que cuenta con un tono psicodélico, fue dirigido por el colaborador creativo de Calvin Harris, Emil Nava. Además, se estrenó a nivel global en MTV Live, MTVU, al igual que en los Billboards de Paramount Times Square.