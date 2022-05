¿Por qué Adriana Barrientos no hace el delicioso?

Adriana Barrientos sigue dejando la grande a través de su cuenta personal de Instagram. Ya que a través de este mismo espacio con más de 713 mil seguidores, sorprende cada día con alguna osada postal dejando boquiabiertos a sus fanáticos. O simplemente abre la casilla de preguntas, donde responde consultas de todo tipo sin ningún tipo de filtro.

Y precisamente a esta última interacción a través de sus historias de la red social, la leona respondió a una particular pregunta subida de tono de un curioso seguidor; ¿Te gusta el sexo?, donde claramente hubo contestación por parte de la ex modelo.

¿Hay o no hay delicioso?

«Lamentablemente, amigos, desde que hago yoga ya se me olvidó lo que era el sexo. Hace mucho tiempo ya que no pasa absolutamente nada, porque el yoga te exige períodos de celibato», aseguró Adriana Barrientos en respuesta a la pregunta indiscreto seguidor.

Pero eso no fue todo, ya que la ex modelo de 42 años respondió a otra curiosa pregunta de una fanático aclarando aún más su «cuarentena sexual». «No tengo citas con nadie porque estoy en período de celibato, chiquillos. Ya que el sexo es el intercambio energético más poderoso que hay en el mundo. Así que, por lo tanto, yo prefiero evitar», agregó la ex chica reality sobre porqué ya no está haciendo el delicioso.

Supuesta filtración de fotos desnuda

Cabe señalar que en la última jornada se comenzó a hablar de una supuesta filtración masiva de contenido erótico de dos famosillas nacionales; Fran Undurraga y Adriana Barrientos. Esta habría sido mediante un sitio web gringo y sacado desde las cuentas de Unlok de ambas chiquillas (plataforma de contenidos para adultos).

Cabe señalar que a través de este sitio web, ambas ex chicas reality la ocupan para deslumbrar a sus fanáticos con imágenes y videos subidos de tono y ligeras de ropa, mediante una suscripción mensual que usualmente tiene un costo de 10 dólares.