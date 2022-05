«No soy menos persona por andar derramando lágrimas»: El profundo desahogo de Marcianeke en redes

Marcianeke no lo está pasando bien. El año pasado tuvo un éxito enorme en la escena musical e incluso fue catalogado como el chileno más escuchado en Spotify. Pero en las últimas semanas se ha mostrado afectado por los malos comentarios de la gente, referido a las letras de su canciones y un reciente balacera en su contra.

Así lo demostró en su última transmisión en vivo, donde el cantante realizó un descargo emotivo que lo hizo llegar hasta las lágrimas.

El desahogo en vivo de Marcianeke

«Hay artista que cantan lo que viven, porque cuando no cantaban no les interesaba estar vivos, como yo. Yo soy el más alegre de aquí y no me gusta andar pegándome el show», inició de entradas a través de una transmisión en vivo de Instagram visiblemente afectado.

Asimismo, el cantante nacional continuó diciendo «pero mi gente, no se dejen llevar por la crítica, sigan haciendo lo suyo. Les voy a demostrar con hechos, con palabras que voy a volver a ser el número uno, quizás nunca dejé de serlo», añadió Marcianeke.

Además según indica el video capturado por la cuenta de Instagram biitchpostingcl, Marcianeke aseguró que él ayuda siempre a muchas personas sin esperar nada a cambio y que se ha sorprendido con lo que han ganado algunos. Pero después de todo eso, afirmó estar contento y le agradeció a quienes han estado con él en las buenas y en las malas.

«Gracias a la gente que me apoya incondicionalmente a pesar de todas las altas y bajas que he tenido. Sigo activo para sacarles música. No soy menos persona por andar derramando lágrimas y expresar lo que pienso. Los quiero muchísimo. Ustedes son los que me mantienen vivo», concluyó a través de su red social con su emotivo desahogo el interprete de «Ponte Pa’ Mi«.

«Me quieren y me odian»

Este jueves 26 de mayo, Marcianeke realizó el lanzamiento de su más reciente sencillo; «Me Quieren y Me Odian». Un claro desahogo donde buscar conectar sensiblemente con sus seguidores. Mediante esta canción, nos invita a reflexionar junto a él sobre la vida, fiel a su estilo musical.

Este tema tiene una duración de poco más de tres minutos y ya suma más de 238 mil vistas a través de YouTube, en menos de un día.