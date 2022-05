Ex Wachiturro dejó los excesos y quiere ser pastor: «Dios me habló»

Sin duda a principios de los 2010, Los Wachiturros se convirtieron en todo un éxito no solo en su natal Argentina, sino que también en Chile, donde su tema ‘Tírate un paso’ se escuchaba en todas partes; ganándole una serie de giras y shows en nuestro país.

Y a más de 10 años del apogeo del grupo, es que uno de los miembros, Lucas Daniel Caballero, confesó que no tendría problemas en volver a la música; solo que tendría que combinarlo con la religión, la pasión que lo mueve actualmente.

En conversación con Clarín, el joven conocido como ‘Kaka’, confesó que la fe llegó a su vida, luego de que le contaran que con Los Wachiturros se irían de gira por Europa.

«Yo llegué a casa y dije ‘me tengo que hacer el espiritual’. Entonces me arrodillé y le empecé a agradecer a Dios por la oportunidad de conocer Europa. Pero en un momento se me hizo un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Y ahí Dios me habló» partió relatando.

Siguiendo por esta línea, Caballero agregó que «El mensaje fue claro e intenso. Dios me dijo: ‘O me servís a mí o servís a tu grupo’. Ni más ni menos, sólo eso me dijo. Y bastaron esas palabras para sentir el pecado en mi vida, que todo lo que hacía estaba mal, que no era el camino correcto el que estaba tomando, que Dios me creó con otro propósito».

Los excesos del ex Wachiturro

Por otro lado, el chiquillo reveló que durante la época de mayor fama de Los Wachiturros, estuvo a punto de tocar fondo, pues «no le encontraba sentido a la plata, a la vida. La fama fue jodida. Era un momento no podíamos salir a ningún lado, literal. Por ejemplo, yo me iba casi un mes a laburar, al volver quería invitar a mi familia a comer y no podía de la gente que me pedía fotos».

Momento en el que decidió probar la droga, ya que «tenía un vacío que no me llenaba nada». Tras esto comenzó a reflexionar sobre su vida de excesos y pensó si acaso Dios lo había protegido; así que decidió seguir por el camino de la fe: «Era Los Wachiturros o dios».

Actualmente, Lucas lidera un grupo de jóvenes cristianos; y aunque aún no es un pastor, señaló que «algún día me gustaría serlo».

Para cerrar, el chiquillo no descartó en volver a reunirse con sus ex compañeros. «Hablé con los pibes… Me gustaría volver a girar, porque la verdad que todo ingreso sirve. Pero ahora le estoy dando prioridad a mi familia».