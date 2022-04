¡Se supo todo! Ex integrante de los Wachiturros confirmó que Lacoste les pagó para no usar su ropa

Los Wachiturros fueron unas de las bandas trasandina de moda a comienzos de la década pasada. Específicamente en Chile y Argentina, principalmente por su tema «Tírate un paso» que actualmente supera los 3 millones de reproducciones en Spotify.

Pero a pesar de tal éxito en el año 2011, la banda no lo pasaba bien y uno de su ex integrantes reveló la explotación laboral que experimentaron.

Explotación y la «guita» de Lacoste

Gonzalo Muñoz, un ex miembro de los Wachiturros, habló con el medio América TV y no se guardó nada de lo que vivían hace once años atrás.

«Hacíamos entre 32 y 36 shows al fin de la semana. Casi 12 presentaciones entre viernes a domingo. Cuando estábamos de lunes a lunes llegamos a hacer 60 presentaciones», inició el ex integrante de la banda argentina.

Además, el mismo Muñoz confirmó lo que mucho se habló en su época de oro; el conflicto con la marca Lacoste. Allí, los interpretes del género trasandino «cachengue» (mezcla de Reguetón y cumbia), supuestamente recibieron un pago por no usar la marca de ropa del cocodrilo. Ahora, el ex miembro de «los turros», confirmó la situación pero incluyó un pequeño gran detalle.

«A nosotros no, a la oficina (representantes). A nosotros no nos llegó nada. Después de ahí nos vistió Tommy Hilfiger», reveló el joven según reportó ADN Radio.

Muñoz continuó explicando de la polémica de la marca y la razón por la que la ocupaban tanto. «La marca la usábamos porque Lacoste venía mucho de colores. Y como nosotros usábamos muchas cosas de colores era lo mejor vestir con eso», agregó.

Asimismo, el ex miembro siguió hablando de la situación aclarando que Tommy Hilfiger comenzó a fabricar ropa de sus gustos; pasó la tallita con Lacoste, la otra marca se ofreció y realizaron el cambio. Así fue como finalmente quedó todo dividido, ya que Lacoste en su tiempo lo negó y ahora se confirmó por parte de un ex «turro».