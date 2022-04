Audio: La cosplayer argentina Julieta Allegretti conversó con Radio Activa

Hoy comenzó el Superfest Chile 2022 en Espacio Riesco, y nuestros queridos Dj Black, Lucho Hernández y José Luis Godoy, dijeron presente representando a Radio Activa en el gran evento de cultura pop.

Revisa el audio completo:

La primera en aparecer a través del aire y las pantallas de Radio Activa, fue la cosplayer y la streamer de Twitch, la argentina Julieta Allegretti. La oriunda de Mendoza fue la primera en conversar con José Luis Godoy en directo desde Espacio Riesco.

«Estamos acá llevando todos los entretelones de lo que está ocurriendo en el Superfest Chile: El Regreso, en esta nueva edición que tanto habíamos esperado. Y claramente uno de los platos interesantes y más fuertes de todo este tipo de convenciones son las cosplayers», fue la entrada de nuestro querido Brulé para la destacada cosplayer argentina.

Allegretti contó que visitó Chile hace un par de años con su familia, pero que es la primera convención a la que asistió, y que le gustó mucho todos los aspectos de la organización del evento.

«Está impresionante, me encanta. Veo que hay un montón de actividades. Hay para los niños, pata toda la familia, cosplay, invitados internacionales, me parece genial. Muy feliz de estar por acá», añadió.

Además, no definió algún tipo de especialidad en su cosplays; pero si dijo que realiza muchas caracterizaciones de anime y nos adelantó en exclusiva que estará realizando una sesión del videojuego League Of Legends.

«Lo que más me preguntan es como me recibió el pais. Hace poquito estuvo en México también y lo que la gente quiere saber es cómo me recibió México, Chile, son muy orgullosos de sus paises y me encanta», expresó la argentina quien se mostró muy contenta con el buen recibimiento de Chile y con los fans que se acercaron a ella en el evento.