Jujutsu Kaisen 0: La esperada película de anime llega a los cines de Chile

Sin duda, el mundo Otaku está cada día más popular. Ya sea con «animes» como Naruto, Dragon Ball Z (o Súper), Shingeki no Kyoujin o Kimetsu no Yaiba; los dibujos animados japoneses influencian cada vez más a los jóvenes (y no tan jóvenes).

Uno de los animes más populares del último tiempo es Jujutsu Kaisen. La serie de terror y acción cuanta la historia de Itadori Yuji; un joven de 15 años que se ve involucrado en las investigaciones de la «Escuela de Maldiciones».

Luego de diferentes incidentes, Yuji es condenado a muerte hasta que es salvado por su profesor. Es así como conoce a amigos que le ayudaran en su misión de sellar al demonio que accidentalmente aceptó en su cuerpo.

Y ahora, Jujutsu Kaisen llegará a los cines.

Jujutsu Kaisen llega a los cines

La popular serie fue bastante exitosa en Japón y en el mundo. Es por esto que pronto se estrenará «Jujutsu Kaisen 0», película que se ambienta años antes de que comience la historia de Itadori Yuji.

Según reportó Crunchyroll, la película contará la historia de Rika Orimoto y Yuta Okkotsu. La trágica historia de amor de los personajes se verá interrumpida por uno de los eventos más importantes para el mundo de Jujutsu Kaisen.

La película se estrenará este 24 de Marzo en los cines del país y puedes comprar tus entradas aquí. Mira el tráiler a continuación.

Visita el Superfest

Emoción. Ansiedad. Ilusión. Expectación. Son muchos los adjetivos que pueden calificar lo que probablemente están sintiendo miles de fans a lo largo de Chile a medida que se acerca la fecha en que, al fin, SuperFest Chile podrá dar nuevamente la bienvenida a un público que, pacientemente, ha sabido esperar este momento.

Y no solo fans, ojo. Tanto tiempo ha pasado sin que las personas puedan volver a reunirse –con todas las medidas de seguridad e higiene que corresponden, indudablemente– que es toda la industria del entretenimiento la que tendrá puestos sus ojos en lo que ocurra el próximo 1, 2 y 3 de Abril en Espacio Riesco.

Si lo tuyo es la cultura Geek y el animé no te puedes perder este evento. Para más información entra aquí.