Ignacia Allamand sobre eliminar los mensajes de López: «Cuidaba mi privacidad»

La palestra de esta semana se vió sacudida por los avances del juicio en contra de Nicolás López. Recordemos que el cineasta fue declarado culpable de dos delitos de abuso sexual el pasado 26 de Abril.

En esa línea, el pasado lunes 16 de mayo López fue condenado a 5 años y un día por los crímenes de los que fue encontrado culpable. Todo, por una decisión unánime del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar. Tras 6 largas semana de jucio, López ingresó al penal Santiago Uno.

Sin embargo, y a pesar de que el caso ya parece haber terminado; los dichos lanzados en el marco del juicio de López, siguen causando reacciones en redes sociales. Tal es el caso de las declaraciones de Ignacia Allamand, quien fue ampliamente cuestionada por su apoyo al cineasta.

Allamand y su búsqueda por privacidad

En nuevos audios, revelados por Página 7, la actriz afirma: “Cuando empezaron los rumores yo hablé con Nicolás, si es que él alguna vez había hecho algo de lo que se pudiera arrepentir, algo grave. No estupideces, sino que abusos”.

Allamand agregó que: «Tuvimos una conversación, en la que él me respondió que no. Yo le creí, porque es un imbécil, pero no pienso que sea… Bueno, no importa».

Sin embargo, uno de los mensajes más virales emitidos por Allamand dentro del marco del juicio; fue uno en que le pedía a López que «borrara todo». Ahora, surgieron nuevas declaraciones donde la actriz explica dicho mensaje.

En esa línea, dentro de la transcripción, surgió una curiosa interacción entre Allamand y la fiscal a cargo: “¿Por qué le dice eso?”, le consultaron a la actriz, a lo que ella respondió: “Yo soy una persona que tiene una vida pública desde muy chica, he estado expuesta por mi familia desde niña. Y no sé… deduzco que me dio miedo que se accediera a información privada sobre mi vida y nuestros amigos”.

En esa línea, la actriz aseguró: “Le digo (a Nicolás) que no borre los chats con ella porque me parecía que era algo grave de hacer, pero yo estaba resguardando mi privacidad“.

Finalmente, también se reveló que Allamand tuvo acceso a registros y conversaciones privadas de las mujeres abusadas por López.