La habría encerrado por 4 años: Supuesto secuestrador se confiesa en CHV

Hay casos policiales que logran sacudir a miles de personas e incluso, a veces, a un país completo. Tal fue el caso de Giorgio Armas Gabrieli; sujeto acusado de mantener secuestrada a su esposa chilena durante 4 años; en la ciudad de Chiclayo, Perú.

Según los antecedes policiales, la afectada estuvo privada de libertad desde 2018. Cuando fue descubierta, la policía la encontró en encerrada en un cuarto junto a su hija de 2 años.

Un escalofriante testimonio

Dentro de su testimonio, la afectada aseguró: «conocí a mi esposo por Facebook; es por eso que viaje a Perú».

Asimismo, la mujer siguió afirmando: «Al vivir en casa de mis suegros; me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda que me rescaten«.

«La comida me la daban por la puerta y luego me encerraban, pues todo el día me tenían vigilada. Mi hija no habla, no interactúa con otros niños porque no hemos salido a la calle; mi hermana desde Chile hizo una denuncia; pero me obligaron a mentir y la denuncia se archivó«, agregó, según reportó La Cuarta.

Por suerte, la mujer fue liberada gracias a la denuncia de una vecina que habría visto su sangre; luego de sufrir una caída al interior del baño. Hasta la fecha, la investigación continúa, sin detenidos.

El supuesto secuestrador reclama

Ahora, Armas Gabrieli conversó con el matinal de Chilevisión «Contigo en la mañana». En esa línea, el sospechoso aseguró: «señorita, Macarena, nuestro abogado nos dice que esta información es reservada, él se comunicará con usted más tarde; gracias por comunicarse».

En esa línea, agregó: «gracias por tu comprensión, pero todo lo que te ofrecí respecto a las fotos tiene que ser con orden del abogado»

«Nuestra bebita nació en una clínica en el Perú, gracias y recibe muchas bendiciones«, cerró, ante las dudas por la retoña que tuvo con la chilena.