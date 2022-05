«Le tenemos miedo»: Vecinos de Tonka Tomicic reclaman en su contra

Luego de su triunfal regreso a la televisión, Tonka Tomicic volvió a la palestra como jurada del programa de talentos del 13, Starstruck. Sin embargo, la animadora no se mantuvo alejada de las polémicas por mucho tiempo; luego de que sus vecinos reclamaran en contra de ella.

El conflicto fue revelado por ni más ni menos que Cecia Gutiérrez; quien afirmó que cuando fue a un mall del sector más acaudalado de la ciudad, una mujer se le acercó para confesarle una información. Si bien la señora era muy pituca, de inmediato se puso a cahuinear; asegurando que se quería quejar de Tomicic.

Los reclamos en contra de Tonka

La mujer comenzó a relatar su experiencia con Tonka, afirmando que: «Tengo que contarte algo. No me aguanto, tengo que contarte algo. Yo vivo en el mismo edificio de la Tonka y todos los vecinos estamos aburridísimos, porque ella, en su búsqueda de privacidad, se le ocurrió plantar unos árboles gigantes. Resulta que nos tapó la vista, la ventana a todos los vecinos. Nosotros no vemos nada, ella quedó super cubierta».

«Hicimos denuncias y todo pero no pudimos ganarle. No sé qué abogados tiene ella… no pudimos ganarle y ella sigue con sus árboles gigantes». Además indicó: «Los vecinos estamos aburridos de ella porque además tiene gatos», confesó la vecina a Cecilia Gutiérrez.

Además, la mujer contó una particular situación con Marco Antonio López, esposo de Tonka Tomicic que es conocido como Parived. «Nosotros no nos acercamos a su casa porque su marido es como brujo, nosotros le tenemos miedo así que no nos acercamos a ese hombre».

Finalmente, y según reportó Radio Corazón, Cecilia Gutiérrez relató que la vecina en una oportunidad confundió a la animadora con un ladrón. «Yo la otra vez tuve que llamar a los guardias, porque vi a una persona que andaba con un polerón así oscuro paseándose y pensé que era un ladrón y era la Tonka».