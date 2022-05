Luis Fonsi en «De Tú a Tú»: «Me encanta la palabra hue…»

Este domingo, en “De tú a tú”, Martín Cárcamo viajó a Miami para tener una conversación con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi. El artista aprovechó la ocasión para hablar de su vida familiar, su infancia, y revelar sus aciertos y sus grandes dolores.

La infancia de Fonsi

El intérprete de “Imagíname sin ti” desclasificó la historia de su familia. Oriundos de Bayamón, Puerto Rico, sus padres decidieron un día mudarse a Orlando, Florida, con sus tres hijos para hacer un cambio en sus vidas.

Luis señaló a Martín Cárcamo que no demoró en darse cuenta que; por ser latino y no hablar inglés, iba a costarle vivir en ese país. “No fue fácil cuando llegué a Estados Unidos. Era otro sistema de educación. Yo hablaba muy poco inglés y me pusieron en un programa que se llamaba ESOL; una especie de proceso intermedio para ir aprendiendo inglés sin atrasarse en la escuela. Fue una especie de segregación. Ese fue mi séptimo grado y lo pasé muy mal”, confesó el cantante.

El inicio de su carrera

Fonsi, que saliendo del colegio entró a estudiar Música en la Universidad y empezó a audicionar y grabar demos con su guitarra; señaló que la distancia de Puerto Rico es lo que lo hizo amar más su tierra, y lo acercó más al mundo latino.

“Yo quería cantar en español, el idioma más hermoso del mundo. Me ofrecieron un contrato. El único detalle es que ‘queremos que tu primer disco sea de salsa’. Y yo no soy salsero, no me iba a sentir cómodo”, relató. Finalmente, dijo que no, regresó a estudiar, y unos meses después le llega otra oportunidad, y esta vez sí calzó todo.

Ya lanzado su primer disco, y apadrinado por la estrella puertorriqueña Olga Tañón; su segundo álbum incluyó “Imagíname sin ti” y su primera composición, “¿Quién te dijo eso?”, que lanzó su carrera internacional.

¡Cómo nació Despacito?

El artista, que ha estado cinco veces en el Festival de Viña del Mar, contó sobre la composición de su hit mundial “Despacito”, que fue realizado de un modo muy espontáneo.

“Me llegó a las 7 de la mañana. Me levanto, mi esposa me dice algo, yo le digo ‘No me hables porque se me va a olvidar lo que tengo en la cabeza’. Me voy corriendo en calzoncillos al otro lado de la casa, donde tenía el estudio; voy tarareando la melodía para que no se me olvide, prendo el micrófono, agarro la guitarra y empiezo a grabar lo que tenía; que era la estrofa de la rima de ‘Despacito’ y ‘Puerto Rico’. Le di el ‘save’, lo guardé, y ahí se quedó, y yo seguí con mi día como si nada”, desclasificó el artista.

Aclaró también lo que ocurrió para integrar a Daddy Yankee en la canción, relatando que el artista invitado originalmente era Nicky Jam; pero, ya con la canción grabada y lista para lanzarse, el reggaetonero no aprobó la fecha planificada, y Fonsi tuvo que buscar un reemplazante. “Lo llamé, le dije tengo una canción brutal. Dos horas después me llamó y me dijo ‘Vamos a darle’. El resto es historia”, agregó sobre la canción.

No todo fue perfecto, eso sí, pues el artista recordó sus momentos duros, como su divorcio de Adamari López. “No entro en muchos detalles, porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es el doble de difícil”, dijo, y agregó que proteger su vida privada es complejo, porque él es muy transparente y siente que no tiene nada que esconder. “Uno tiene que aprender a proteger eso, y con el tiempo he aprendido”, confesó.

La relación del cantante con Chile

Acerca de su relación con nuestro país, el cantante confesó cuál es su garabato chileno favorito: “La palabra ‘hueón’ me parece fantástica; porque se puede usar para tantas cosas. Como verbo, adjetivo, todo”.

Asimismo, mientras Martín y Luis preparaban un ceviche de salmón entre los dos; recordaron el paso del cantante como jurado de “The Voice” en Canal 13 en 2015. “Tomo mis maletas y me mudo a un departamento (…) Fue una época muy bonita y eso me acercó mucho a Chile; por eso es que cuando me hablan de Chile me sonrío, no tengo ni que hablar. Me encantaría volver al Festival. Lo digo siempre; a mí me parece uno de los eventos musicales más emocionantes que existen”.

El «cara pálida» de Martín Cárcamo

Como detalle anecdótico de esta entrevista, y a propósito de los muchos tatuajes que tiene Fonsi en sus brazos y su torso; Martín reveló al artista que tiene un curioso tatuaje de una gaviota en una de sus nalgas, y Fonsi pidió verlo.

El animador se lo mostró y el cantante exclamó: “Wow, ¡qué nalgas tan blancas tienes!”, y prometió que; si lo invitan otra vez al Festival de Viña del Mar y le dan una Gaviota de Oro, se hará ese mismo tatuaje, aunque “no necesariamente en las nalgas”.

