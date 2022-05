Raquel Argandoña reveló la razón de la mala onda entre Loreto Aravena y Pin Montané

Después de que Nicolás López fue declarado culpable por dos casos de abuso sexual; las revelaciones del caso han siduo múltiples y Loreto Aravena ha sido la más implicada en los datos filtrados a la prensa.

La actriz no se restó de la polémica y le echó más leña al fuego después de dar una polémica «cuña» en conversación con La Tercera. Allí aseguró que su colega con quien compartió estudio en las tres temporadas de «Soltera Otra Vez», estaba ahí más por ser bonita que por su talento de actriz.

«Siempre me dio la impresión de que se llevaba bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita», señaló sin ningún filtro una de las famosillas más afectada tras el juicio de López.

¿Qué dijo Raquel Argandoña?

Después de la defensa de Amaya Forch a Josefina Montané, la panelista de Zona de Estrellas no salió a definir su postura en el conflicto. Más bien, hizo crecer el cahuín de farandulandia.

«No sé si contarlo, pero lo voy a contar. Son rumores, y cuando hay rumores es por algo», manifestó Raquel Argandoña en el programa especializado en farándula.

La Raca puso en contexto que Loreto Aravena es la actual pareja del dueño de Canal 13, Max Luksic. Y mientras ellos estaban separados, el rumor de que él encontraba «estupenda» a Josefina Montané.

«Esa semana, cuando ellos estaban peleados, como que Pin Montané fue invitada varias veces a Bienvenidos, ella es muy amorosa, estupenda, estaba haciendo el musical Mamma Mia, le iban a hacer un programa incluso a Pin, y nosotros fantástico, felices», continuó diciendo La Quintrala.

Para finalizar su «revelación», la ex panelista del matinal de Canal 13, aseguró que Josefina Montané era buena actriz y que tras ese rumor, comenzaron los malos comentarios; pero que nunca hubo «buena onda» entre ellas.