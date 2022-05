Tonka Responde a los insistentes reclamos de vecinos: Podó dos árboles

No hace mucho te contábamos cómo Tonka Tomicic fue denunciada por sus vecinos. Las declaraciones llegaron a través de la periodista Cecilia Gutiérrez; quien aseguró que la pituca comunidad donde vive la animadora de Canal 13, estaban aburrido de ciertas actitudes de la esposa de Parived.

Una mujer comenzó a relatar su experiencia con Tonka, afirmando que: «Tengo que contarte algo. No me aguanto, tengo que contarte algo. Yo vivo en el mismo edificio de la Tonka y todos los vecinos estamos aburridísimos, porque ella, en su búsqueda de privacidad, se le ocurrió plantar unos árboles gigantes. Resulta que nos tapó la vista, la ventana a todos los vecinos. Nosotros no vemos nada, ella quedó super cubierta».

«Hicimos denuncias y todo pero no pudimos ganarle. No sé qué abogados tiene ella… no pudimos ganarle y ella sigue con sus árboles gigantes». Además, indicó: «Los vecinos estamos aburridos de ella porque además tiene gatos», confesó la vecina a Cecilia Gutiérrez.

Tonka se hace cargo de los reclamos

Y es precisamente de estos árboles, los cuales imposibilitan la vista del resto de los residentes del edificio; de los que la animadora se hizo cargo recientemente.

La nueva información llegó este fin de semana, cuando nuevamente Cecilia Gutiérrez actualizó el estado de dicho conflicto. Tonka Tomicic tomó una drástica decisión tras conflicto con vecinos.

Mediante sus redes sociales, la denominada ‘Miss Bombastic’, reveló que Tonka Tomicic decidió podar los árboles que incomodaban a los vecinos del condominio.

En una foto en formato de storie, la periodista mostró cómo se retiraron las ramas. “Ven que todo tiene solución“, escribió la comunicadora en dicha publicación, según reportó FM Dos.

Ahora, nos preguntamos si los vecinos seguirán reclamando por otras cosas, tales como el olor a incienso proveniente de la casa de la animadora y Parived; o de su gran cantidad de gatos.