Investigan local de comida Concepción por denuncia de Microchip de perro

Muchos recordarán la ocasión en que una mujer tuvo que ser llevada a urgencias para realizarse un lavado de estómago; donde se encontró un microchip de perro luego de que comiera un anticucho en la calle.

Ahora la situación vuelve a repetirse, con la Seremi de Salud de Concepción realizando una fiscalización a un popular local de comida rápida. Se trata de «Manhattan», una reconocida fuente de soda ubicada al costado de la Vega Monumental.

Todo esto producto de una denuncia que la autoridad sanitaria recibió; la que indicaba que la carne de un sándwich vino con un microchip identificador de mascotas.

La Seremi tomó muestras del local, que se encuentra actualmente cerrado, y dentro de los próximos días se darán a conocer los resultados. Sin embargo, en las pruebas iniciales; no se encontraron productos fuera de la norma.

El dueño del local se defiende

El medio RBB, conversó con Ricardo Denevi, quien es dueño del local Manhattan. El empresario evitó realizar comentarios sobre la investigación hasta que se dieran a conocer los resultados.

En esa línea, el Denevi aseguró: «Yo estoy súper tranquilo y ya me fueron a revisar y me encontraron todo en óptimas condiciones, tanto en el local, primero fueron al local estaba cerrado, después fueron a la fábrica y encontraron todo en orden«.

Asimismo, añadió que: «Aquí hay dos cosas, que la denuncia sea verídica y que efectivamente el chip sea del animal que yo trabajo o que alguien maliciosamente me haya puesto de otro animal (…) Cada vez que me fiscalizan yo me saco 100 puntos. Aquí lo que vale es lo que sanidad va a decir«.

Denevi remató asegurando: «aquí la palabra la tiene el Servicio de Salud, ellos tienen que dar el resultado. Y con ese resultado que vea la gente, eso es creíble para ellos».