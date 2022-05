Tonka Tomicic y el tierno saludo a su madre: «Honro a la mía con el alma»

Ayer se celebró el Día de la Madre, y como es costumbre, los famocillos salieron a las redes sociales para dedicarle saludos a sus madres. Y una de las que no se quiso restar de la situación fue Tonka Tomicic; quien hace poco volvió a redes sociales y a la pantalla chica.

La ex-conductora del matinal de Canal 13 «Bienvenidos» y actual animadora de «Starstruck»; aprovechó el pasado 8 de Mayo para saludar a su mamá en Instagram.

En esa línea, junto con una tierna foto, la chiquilla escribió: «¡un abrazo a todas las mamás en su día! Honro a la mía con el alma, agradecida de que nos eligiéramos en esta vida. Te amo».

En las fotos podemos ver como Tonka aparece junto a su madre Marija Petric; y a su hermana. Recordemos que Marija sufre de Alzheimer desde 2020; y al respecto Tonka ha asegurado: ya no nos reconoce. Siempre y cuando nos reconoce nos ponemos muy contentas… el otro día fui y me saqué la mascarilla y me dijo: ‘Tonki’, y eso es dicha. Es difícil porque es un duelo. Vas perdiendo a tu mamá”.

Tonka regresó a la televisión

Luego de un largo periodo alejada de las pantallas, tras haberse visto envuelta en una polémica de proporciones; Tonka Tomicic regresó a la televisión en horario estelar este lunes 2 de mayo de la mano de Starstruck, el nuevo programa de imitadores de Canal 13.

Tomicic regresará al mundo televisivo, en medio de los días más turbulentos de su carrera. Todo por culpa de una investigación a su esposo Parived por un caso de joyas robadas y las críticas a su figura.

Ahora, la modelo y animadora conversó con Las Últimas Noticias sobre su polémico regreso a la televisión.

En esta nueva entrevista, Tomicic habló sobre cómo ha sido su experiencia volviendo a la televisión y de las razones que tuvo para alejarse de las pantallas. “Sin duda es una exposición mayor, pero es mi trabajo, me gusta, lo gozo y quiero seguir trabajando”, comentó.