Tonka Tomicic y su polémico regreso a la TV: «Estoy acostumbrada a los rumores»

Luego de un largo periodo alejada de las pantallas, tras haberse visto envuelta en una polémica de proporciones; Tonka Tomicic regresará a la televisión en horario estelar este lunes 2 de mayo de la mano de Starstruck, el nuevo programa de imitadores de Canal 13.

Tomicic regresará al mundo televisivo, en medio de los días más turbulentos de su carrera. Todo por culpa de una investigación a su esposo Parived por un caso de joyas robadas y las críticas a su figura.

Ahora, la modelo y animadora conversó con Las Últimas Noticias sobre su polémico regreso a la televisión.

El duro momento de Tonka

En esta nueva entrevista, Tomicic habló sobre cómo ha sido su experiencia volviendo a la televisión y de las razones que tuvo para alejarse de las pantallas. “Sin duda es una exposición mayor, pero es mi trabajo, me gusta, lo gozo y quiero seguir trabajando”, comenzó comentando, según reportó Radio ADN.

«Las críticas siempre han estado, son parte de este trabajo. Uno no puede ser monedita de oro en un medio de comunicación. De las críticas profesionales siempre he aprendido, pero uno no puede actuar en base a lo que diga un anónimo en redes sociales», añadió Tomicic.

Por otra parte, la animadora aseguró: “ahora estoy bien, resuelta, entera, me siento tranquila. Me vino muy bien tener un momento de intimidad al no estar trabajando en televisión para vivir un momento más personal. Cuando hay temas más polémicos o noticias más mediáticas, el estar trabajando hace que haya una tensión y presión mayores”.

Sobre su tiempo alejada del mundo televisivo chileno, la animadora añadió: “me parece que eso fue bueno, porque fue algo que me tocó experimentar en casa. Ahora tengo la oportunidad de volver a trabajar cuando me siento bien, segura”.

Finalmente, Tonka cerró su entrevista asegurando que los comentarios que han surgido por las investigaciones a Parived; “Son rumores, estoy acostumbrada y tampoco uno puede estar desmintiendo cada cosa que se dice. Yo vengo a hacer mi pega con pasión”, cerró.