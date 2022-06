Bullying y su entrada a la droga: Daniel Fuenzalida se sinceró en «De Tú a Tú»

Este pasado domingo se transmitió otro de los episodios del estelar de Canal 13 y conducido por Martín Cárcamo, «De Tú a Tú». En esta ocasión, el invitado fue nuestro querido Daniel «ex huevo» Fuenzalida. Él recibió al «rubio natural» en su casa de Curacaví, en lo que fue una abierta y emotiva conversación.

El locutor de uno de los programas regalones de la 92.5, la «Central RadioActiva», declaró que en 2008 comenzó su rehabilitación. Ya no consume alcohol desde entonces y que con la hija de su polola vive una nueva paternidad, lo que no pudo profundizar con su hija debido a las adicciones.

Asimismo, el ex conductor de «Extra Jóvenes» recordó la ocasión en la que ganó un capítulo de «Vértigo» en 2012 y que sirvió para financiar su rehabilitación.

La infancia del huevito

Daniel Fuenzalida también rememoró su infancia en un barrio de San Miguel y confesó tener una infancia solitaria. «Era el primo cacho de la familia», aseguró, Del mismo modo, contó que le iba muy mal en el colegio y que sufrió bullying. Estas burlas provenían al uso de un corsé debido a un problema en la columna, lo que provocó que tuviera problemas de autoestima.

Este problema se solucionó durante la enseñanza media, durante sus años de «rockero». Posteriormente entró a estudiar Administración de Empresas, donde duró solo medio semestre. Después de esto, encontró su vocación en la carrera de Comunicación Audiovisual, entrando a estudiar «Dirección y Producción de Televisión».

Entrada a la droga

Además, nuestro querido locutor de la 92.5 reveló cómo empezó a consumir cocaína. Fue antes de un examen en el instituto cuando un compañero le ofreció para calmar los nervios. Esto le hizo entrar con otra disposición, tanto que encaró al director y comediante, Eduardo Ravani, donde fue aplaudido por el mismo.

«Yo entendí que esto era como mágico, me había sacado una personalidad que yo no tenía en el colegio, que no tenía en la vida, o sea, me había enfrentado a un profesor que era de características rudas, con mucha personalidad. Me sentí Dios y ahí empecé a validar eso», señaló Daniel Fuenzalida en conversación con Martín Cárcamo.

Origen del «huevo»

El encargado de llevar la Central RadioActiva junto a nuestro querido Juako Lee, señaló que comenzó a trabajar y a tener más posibilidades económicas, además de entrar a hacer la práctica al «Extra Jóvenes». En ese contexto, contó que lo invitaron aun carrete de despedida a Claudia Conserva que se iba a Canal 13. Allí consumió cocaína y que después de la fiesta, nació su sobrenombre.

«Vuelvo, ya pasó el carrete, debe haber sido un viernes, y el lunes llego a la oficina a seguir haciendo mi práctica y ahí me pusieron huevo, porque me cacharon que si no estaba duro, estaba cocido, me sacaron la foto», detalló Daniel Fuenzalida.