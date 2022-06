Con un famoso futbolista: revelan «Touch and Go» secreto de Pamela Díaz

Hay algunos escándalos que dejan peinados para atrás a quienes los escuchan. Y tal fue el caso de uno protagonizado por Pamela «La Fiera» Díaz; el cual fue revelado por Raquel Argandoña en el capítulo más reciente de Zona de Estrellas, del canal Zona Latina.

El cahuín quedó destapado cuando La Fiera y «La Quintrala» hablaban sobre todas las parejas que tuvieron a lo largo de los años. Y fue así que surgieron galanes con los que anduvo Díaz que nunca antes se conocieron; menos ahora, que Pamela se encuentra en una relación con Jean Philippe Cretton.

El romance secreto de la Fiera

Uno de los primeros del panel de Zona de Estrellas en sacar los trapitos al sol fue Hugo Valencia, quien afirmó: «Pamela Díaz ha dicho que yo le caigo pésimo. Así que me da lo mismo si se enoja o no. No te preocupes. Al contrario de Mario, no me da miedo. Ella, el año ‘97, habría tenido una relación, un romance, con otro futbolista de otro equipo«.

En esa misma línea, el periodista farandulero agregó, según reportó La Cuarta: «En esa época yo era chiquitito y la tía me decía ‘Manuel Neira con este otro son compañeros de la Selección’. Y la Pamela Díaz, que ahora está con Manuel Neira, también había pinchado con este otro chiquillo. No sé si al mismo tiempo, tiempo antes o tiempo después, pero fue el ‘97«.

Argandoña también filtró uno de los romances previos de Pamela Díaz. Eso sí, dejó claro desde un principio que «no fue relación. Fue una pasada. Un touch and go«. «La Quintrala» aseguró que todo ocurrió en 2014.

Fue así, que Raquel se sacó un cahuín de aquellos cuando destapó: «yo me acuerdo porque estábamos en Las Indomables. Me acuerdo que salían a comer. Sí, Marcelo Salas. No creo haberme equivocado«.