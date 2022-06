Julianno Sosa ahora se lanza contra Cris MJ: «Otra malaya cu…»

La escena musical urbana en Chile ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos. Y aún más con el reciente lanzamiento del remix del tema nacional, «Ultra Solo». Colaboración internacional de Polimá Westcoast y Pailita junto a Paloma Mami, Feid y De La Ghetto.

Sin embargo, la canción que alcanzó los 50 millones de visitas de YouTube también acarreó aspectos negativos. Tales como el rumor de que el cantante chileno, AK4:20, fue sacado del remix por tener algún vinculo amoroso con la joven artista nacional y ex de Polimá Westcoast, Soulfía. Lo cual era totalmente falso y aclarado durante los días que corrió el «cahuín».

Pero el autor de «Siempre Fine» no tuvo descanso, ya que recientemente se vio involucrado en una polémica con el interprete del éxito «Cochinae», Julianno Sosa. Este último dijo que lo iba a golpear en Miami; lugar donde él está radicado; aseguró que Polimá Westcoast le había comprado unas zapatillas, y que todo había comenzado porque habló mal de su manager.

AK4:20 respondió que el episodio de las zapatillas fue porque las había ocupado en un show. Además, a través de una transmisión en vivo detalló que había pagado una alta suma de dinero en dólares al manager de Julianno Sosa. Pero el tema no quedó ahí, ya que el autor de Positivo se lanzó de nuevo contra AK4:20 y de forma inesperada contra «el más que suena».

Un palo inesperado para Cris MJ

A través de una transmisión en vivo, Julianno Sosa respondió a las declaraciones de AK4:20, jactándose del éxito de su tema Cochinae que suma más de 42 millones de visitas en YouTube.

«El tema que hiciste con esa malaya cu… del Cris MJ (Me Arrepentí); también… otra malaya cu… más. We…s que me dejan de seguir y después me andaban pidiendo favores», señaló Julianno Sosa.

Y para finalizar, el cantante nacional radicado en Estados Unidos, detalló que aquellos que vayan a Miami tienen que pasar primero por su casa y que él no se hacía cargo de lo que les pasara, si es que ellos no acudían a él primero.