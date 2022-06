DJ Black y balacera en Espacio Riesco: «Pase por medio del fuego cruzado»

En las horas de la madrugada del pasado martes, se vivió un trágico hecho al interior del conocido Espacio Riesco. Todo, cuando un violento hecho interrumpió una fiesta de música electrónica al interior del centro de eventos llamado «Nikkita».

Según fuentes oficiales; tras una discusión en el sector VIP del recinto, alguien percutó cerca de una decena de disparos. Producto del altercado cerca de cuatro personas resultaron heridas.

Dos de los afectados fueron trasladados del Espacio Riesco al Hospital de San José, mientras que los otros fueron llevados a la Clínica Santa María y la Clínica Indisa.

«Producto de que la productora del evento mantiene dos ambulancias en el lugar, las víctimas fueron trasladadas a diversos recintos asistenciales. Todavía no se esclarece cómo ocurrieron los hechos«, aseguró el mayor Rodrigo Pérez, de la 54a Comisaría de Huechuraba, según reportó Radio ADN.

DJ Black estuvo en el sitio de los hechos

Y en esa línea, uno de los rostros más queridos de la 92.5 se encontraba en el lugar de los hechos. Se trata de nuestro querido DJ Black, que se salvó de pura suerte.

«Yo, cruce la línea de fuego entre el que estaba disparando y la persona que cayó. Estuve al lado de una persona a la que le llegó un balazo; y con mi señora al frente, porque justo nos retirábamos -antes de las 4.30 am-«, aseguró Black para Ciudadano ADN.

Asimismo, DJ Black: «el compadre avanzaba disparando y mi señora se tira a uno de los VIPs y yo me tiro arriba de ella y ahí sentimos balazos (…) Te ves con un compadre disparando al frente tuyo, sientes los gritos y quedé ahí, pase por medio del fuego cruzado, fue horrible».

Black destacó que este evento tenía “muchísima seguridad”, es más, precisó que “cuando tú entras (al Espacio Riesco) te revisan entero, te revisan el auto, la maleta. Al entrar hay un protocolo de seguridad súper estricto. Nada que decir”.

Asimismo, nuestro querido DJ afirmó: «Yo hablé con el DJ de la fiesta, Manuel Sagredo, y él me dijo que a las 4.30 am se supone que termina y se sacan todas las vallas para que la gente no se aglomere a la salida. Y en ese momento aprovechó de entrar la persona (que disparó), porque se aliviana un poco la seguridad»

Finalmente, Black cerró afirmando: «Ya sabes que en una disco, sea donde sea, los VIPs van a estar ocupados no necesariamente por gente que trabaja honestamente (…) Antes se terminaba una fiesta a lo más por una pelea entre curados, y ahora lo grave es que se saca pistola».