«Herogasm»: ¿Cuándo se estrena el capítulo más erótico de The Boys?

The Boys acabó con una eterna espera para los fanáticos durante el pasado 3 de junio. Esto ya que debido a la todavía presente pandemia, la serie se había visto afectada al igual que otras tantas producciones.

Después de la emisión del último capitulo de la segunda temporada, la serie más irreverente, sexual y sangrienta de superhéroes regresó a la plataforma de streaming de Prime Video. Tres capítulos de alto impacto que sorprendió a los fanáticos y que ahora están expectante ante el nuevo, sexto y más esperado episodio de la nueva temporada de la serie.

La tercera temporada de The Boys comenzó con todo. Es que después de los sucesos de la segunda temporada todo comenzó a distorsionarse aún más. Stormfront, la superhéroe con pasado Nazi, se suicidó después de tener daños irreparables tras el ataque de Ryan, el hijo de Homelander.

Esto hace que el superhéroe más poderoso de Vought desate su ira y sea más temido que nunca. Paralelamente, Butcher y Hughie comienzan a inyectarse el compuesto V de forma temporal, lo que los convierte en «supes» por 24 horas.

Before Friday’s sploogefest, we’re remindin’ ya we once were a wholesome, PG-rated TV program. #TheBoysMusical pic.twitter.com/CBkS9U75XM

Aquella decisión tuvo aún más resultado después de que viajaran a Rusia buscando el arma letal que pudiera matar y se encontraran con «Soldier Boy; el superhéroe más fuerte hace un par de años y dado por muerto. Después de una serie de impactantes situaciones, se da a conocer que Hughie y Butcher están aliados con Soldier Boy, y ante esta decisión, Starlight y Mother’s Milk están en total desacuerdo y decepcionados.

La cuenta oficial de The Boys compartió un adelanto del capítulo que se estrenará mundialmente el próximo viernes 24 de junio. Aunque por la diferencia horaria y sin mediar ningún problema, los fanáticos chilenos de la serie podrán ver este capítulo el jueves y a las 20.00 horas.

This is the only footage legal would approve to show ya ahead of time. #Herogasm pic.twitter.com/20A4BQW4BH

— THE BOYS (@TheBoysTV) June 21, 2022