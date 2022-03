Personaje de The Boys es arrestado en España por agredir a un joven en un bar de Alicante

El actor de 46 años, Antony Starr, se ha hecho mundialmente conocido por su interpretación del héroe corrupto, «Homelander». Esto en la serie de Amazon Prime Video, «The Boys», que hace poco confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada.

Starr viajó hasta España en el marco de las grabaciones de la próxima película del director Guy Ritchie (Sherlock Holmes y Aladdin). El filme se estrenará en 2023 y su nombre sería «The Interpreter», una producción de acción y suspenso.

Esta película contará con la participación de Jake Gyllenhaal (Secreto en la montaña), Dar Salim, Alexander Ludwig (Vikingos), Emily Beecham y el mismo Antony Starr. Este último actor de origen neozelandés, estaba pasando días tranquilos en Alicante, España; hasta un inesperado suceso.

Starr compartió a través de sus redes sociales un par de registros antes del complejo hecho. El primero fue después de comer en un muelle, con vista a muchos botes.

«Aquí hay algo de comida. Que no comí. A diferencia de la comida que sí comí. Cosas emocionantes que hacemos aquí», lanzó a través de su Twitter.

El segundo registro fue similar, con la palabra «botes» y a través de su Instagram. Después de aquello, ha estado alejado de las redes, y no es para menos, después de estar detenido por la policía española.

Here’s some food. That I did not eat. As opposed to food that I did eat. Exciting stuff we do on here. pic.twitter.com/1ivQYSh1IN

— Antony Starr (@antonystarr) March 1, 2022