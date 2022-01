The Boys: ¿Cuándo y dónde ver la tercera temporada?

Después de mucho tiempo de esperaba debido a la pandemia, por fin se conoce la fecha de estreno de la nueva temporada de «The Boys».

Amazon Prime Video estrenó el último capítulo de la segunda temporada el 9 de octubre de 2020. De esa fecha, mantuvo a los fanáticos esperando alguna fecha oficial de la tercera temporada.

Para aquellos que conocen la producción estadounidense, consiste en el desarrollo de un mundo donde los superhéroes son estrellas públicas. Firman autógrafos, hacen películas y se mueven como estrellas de Hollywood.

En este sector están los Siete, quienes son los superhéroes más corruptos y arrogantes del mundo, manejados por la empresa Vought International. En la vereda contraria están «Los muchachos» o The Boys, un grupo de civiles que se formó para luchar contra la tiranía de estos «anti»-superhéroes.

¡ALERTA DE SPOILER! El creador de la serie Eric Kripke contó en una entrevista con Vanity Fair que la nueva temporada se centrará el nuevo personaje «Soldier Boy» o «Patriota», y que se profundizará más la historia de la serie.

«Pudimos profundizar tanto en la historia del país y también mirar realmente la masculinidad tóxica y los roles masculinos, y qué espectáculo de mierda ha causado en general», declaró el creador de The Boys.

Al igual que en la segunda temporada estrenada en 2020, el 3 de junio se estrenarán tres capítulos al hilo y el episodio final llegará un mes más tarde, el día 8 de julio.

«Más fechas para que pongas en un planificador, déjalo en tu pared. De todos modos, recordarás algo importante», escribió la cuenta oficial de la serie en su twitter.

Pero lo más importante de este anuncio, es que la serie ya confirmó la fecha del estreno llamado «Herogasm», que consiste en un orgía de los superhéroes sacada el comic original.

More dates for ya to put in a planner, carve into your wall, however you remember something important:

June 3 – Episodes 301-303

June 10 – Episode 304

June 17 – Episode 305

June 24 – Herogasm

July 1 – Episode 307

July 8 – Season 3 finale pic.twitter.com/Tj3bdiFwMH

— The Boys (@TheBoysTV) January 7, 2022