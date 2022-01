La preocupante predicción de Yolanda Sultana: «Tanta gente va a morir»

Las predicciones de Yolanda Sultana, más conocida popularmente como Tía Yoli están cada día más intensas. Así lo evidenció su última transmisión en Facebook, donde habló de lo que pasará este 2022.

Y lo que adelantó no fue nada de esperanzador, ya que la tarotista anunció graves complicaciones debido al Covid en Chile. Sobre todo frente al aumento de los casos tras la llegada de la variante ómicron, la que según ella generará terribles consecuencias.

Así, Yolanda Sultana manifestó que “desgraciadamente, a mí no me están haciendo caso. Me duele, porque tanta gente va a morir ahora”. Y agregó que “¿por qué lo digo así? Porque la gente no es obediente. El Covid subió sus cifras y desgraciadamente vamos a perder mucha gente”.

Además, señaló que “yo dije que la cosa se iba a ver mala en marzo y este virus que está llegando ahora es un resfriado. Dolores al estómago a la cabeza… y ya, ir a comprar el ataúd porque esto no tiene remedio”.

Finalmente, Yolanda Sultana expresó que “parece que la gente no tiene miedo de perder la vida”, cerrando así sus sombríos vaticinios.

Revisa aquí la transmisión:

Otras predicciones de Yolanda Sultana

“El 2022 va a ser un año de cambio, de beneficio y también de experiencia. El 22 es el signo del maestro, de las cosas que se deben cambiar, de pedir que realmente se reflexione y medite en muchos aspectos”, aseguró Yolanda Sultana.

Respecto a lo que pasará en Chile el próximo año, la tarotista aseguró que, “el año 2022 es el año del tigre, pero del agua. Ojalá que nos traiga agua, porque es un año muy cambiante para el mundo entero. La NASA tiene que hablar, tiene que decir lo que sabe, porque el mundo entero no puede quedar sin saber las cosas que no están ocurriendo”.

“Este tigre del agua es idiota, mañoso y enfría, enfría las cosas, pero hay que tener cuidado con los volcanes, con la tierra”, agregó.

¿Qué pasará con el Gobierno?

«El joven Boric va a hacer grandes arreglos para Punta Arenas y muchos lugares. Yo veo un cambio”, sostuvo la Tía Yoli.

Por otra parte, Yolanda Sultana aprovechó la ocasión para darle sus felicitaciones el Presidente electo “porque va a hacer transformaciones. El señor Boric, Presidente de la República, no mira con odio a la derecha. Él quiere, como una gallina, abrazar a todos sus pollos y trabajar lealmente juntos”.

Además, habló sobre lo que podría pasar con la Convención Constitucional: “En la nueva Constitución veo problemas, pero al final habrá un arreglo positivo dentro de nuestra vida”.

¿Y el Covid-19?

Respecto al coronavirus, la mentalista explicó que “vamos a ir a la playa, vamos a viajar, lo vamos a pasar excelente, pero en marzo cuídense mucho”.

Para los futboleros

Yolanda Sultana también aprovechó el momento para hablar de fútbol y reveló que “se destaparán muchas cosas en el fútbol, habrá algo que va a estremecer; un desfalco económico muy grande, y se van a acordar de mí”.

También se refirió a lo que pasará con la platita: “La plata se debe cuidar. Yo veo que el litio defenderá los derechos de Chile en la parte económica”, aclaró.

Política Internacional

Finalmente, Yolanda Sultana sobre política internacional, afirmó que “en Brasil se baila muy lindo, se come muy rico, pero llega Lula. Acuérdense de mí, va a barrer con los votos Lula, y va a ser un buen gobierno. El pueblo lo quiere”.