Papá pega letrero en el Metro para promocionar el YouTube de su hija: Le consigue más de 12.000 suscriptores

Una tierna y curiosa invitación empezó a aparecer en el Metro de Santiago. Esta no pasó desapercibida, siendo incluso compartida a través de redes sociales esta semana.

Y es que a muchos les llamó a la atención un mensaje escrito por un padre en diferentes vagones de trenes. En este, pedía que quien lo leyere se suscribiera al canal de YouTube de su hija, quien sueña con ser «youtuber».

Según cuenta el caballero su hija le enseñó a editar videos. Es por esto que espera que los chilenos se suscriban a un canal llamado MYDXD; el que pertenece a su retoña.

Gracias a un tuit de una usuaria de Twitter, el canal que antes contaba con solo 34 suscriptores y hasta la fecha cuenta con poco más de 12.700 suscriptores.

La simpática chiquilla compartió un video agradeciendo los 1.000 seguidores. Sin embargo, los seguidores de la cuenta únicamente sigue subiendo.

Recordando a Tomiii11

Los seguidores del difunto youtuber chileno, Tomiii11, se emocionaron al ver como la familia del niño reveló que su canal alcanzó los 10 millones de seguidores. Todo a tres meses del fallecimiento del tierno joven.

Mediante un video de YouTube, los padres Tomiii compartieron un video donde muestran el regalo que recibieron de la plataforma de Google. Se trataba de nada menos que un botón de diamante que la red social entrega a todos quienes alcanzan una gran cantidad de seguidores.

“Cuando llegaste a los 100 mil suscriptores pensamos ‘Oye, este canal tiene buena pinta’, luego alcanzaste el millón de suscriptores y nos dimos cuenta de que tu éxito no era casualidad, pero diez millones nos ha dejado boquiabierta ¡Como lo has conseguido!”, aseguraron a través de un post oficial.

«10 millones de suscriptores no es solo una cifra redonda, es más que la población de la ciudad de Nueva York. Asúmelo, ya no eres solo un gran canal, ahora eres un fenómeno mundial. Has tocado la tecla adecuada y tienes una legión de fans que esperan mucho de ti”, comentó en el video la madre de Tomiii11, según reportó La Cuarta.