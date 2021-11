Padres de Tomiii11 agradecen a fans: Recibieron Botón de Diamante de YouTube

Los seguidores del difunto youtuber chileno, Tomiii11, se emocionaron al ver como la familia del niño reveló que su canal alcanzó los 10 millones de seguidores. Todo a tres meses del fallecimiento del tierno joven.

Mediante un video de YouTube, los padres Tomiii compartieron un video donde muestran el regalo que recibieron de la plataforma de Google. Se trataba de nada menos que un botón de diamante que la red social entrega a todos quienes alcanzan una gran cantidad de seguidores.

La carte de los padres de Tomiii11 a sus fans

“Cuando llegaste a los 100 mil suscriptores pensamos ‘Oye, este canal tiene buena pinta’, luego alcanzaste el millón de suscriptores y nos dimos cuenta de que tu éxito no era casualidad, pero diez millones nos ha dejado boquiabierta ¡Como lo has conseguido!”, aseguraron a través de un post oficial.

«10 millones de suscriptores no es solo una cifra redonda, es más que la población de la ciudad de Nueva York. Asúmelo, ya no eres solo un gran canal, ahora eres un fenómeno mundial. Has tocado la tecla adecuada y tienes una legión de fans que esperan mucho de ti”, comentó en el video la madre de Tomiii11, según reportó La Cuarta.

«Esperamos que aceptes este premio de creador diamante como símbolo de nuestra admiración y respeto por todo lo que has conseguido. Eres una fuerte inspiración diaria para nosotros, nos has dejado sin palabras. Sigue así”, agregaron en la carta, mientras los padres mostraban su emoción. Gracias a todos sus seguidores y a todos los papus que siguieron esta campaña», concluyó la familia del difunto youtuber.

Sin duda un ejemplo de solidaridad y unión en el internet; un acto que demuestra que cuando un grupo de personas online decide cumplir el sueño de un niño, pueden hacerlo. Claramente, un acto que le gana al Bullying que hace infame a la web.