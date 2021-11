Daniel Fuenzalida rinde tierno homenaje a su madre en su cumpleaños

Daniel «Exhuevo» Fuenzalida emocionó a sus seguidores en redes sociales. Todo luego de que compartiera una emotiva publicación dedicada a su difunta madre, María Teresa Ferdinand.

La madre del Dani falleció luego de permanecer varios meses por complicaciones de salud relacionados a la pandemia de COVID-19. Es por eso que el locutor de radio y conductor de «Me Late» la recuerda a través de sus plataformas digitales, donde aparece junto a ella y su familia.

Este 23 de Septiembre se celebraba el cumpleaños de María Teresa; y es por esto que el «Exhuevo» compartió una publicación muy especial a través de su Instagram.

Un tierno homenaje a su madre

“Ufffff las sensaciones que siento son muchas. Mamá, sólo mandarte un beso al cielo, siempre te cantaré tu cumpleaños cada 23 de noviembre, el último fue en el hospital, este hace 2 años y así fueron cada 23, siempre rodeada de cariño, de amor, de alegrías que sólo tu nos supiste traspasar”, escribió en la publicación.

“Son estas fechas las que es cuanto más falta me haces, cuando me doy cuenta que no estás físicamente, porque siempre sé que andas conmigo. Te extraño mucho, Mamá, besos al cielo», concluyó.

Los seguidores de Fuenzalida no tardaron en entregar su apoyo al animador, con tiernos comentarios de apoyo a la triste situación.

El «Exhuevo» anuncia concurso navideño en Radio Activa

Este miércoles Radio Activa le dio el vamos al nuevo concurso de Navidad, que volvió con tutti y grandes premios. «Radio Activa te cambia la vida» vuelve con todo para este 24 de diciembre.

Quién soltó la papita fue Daniel Fuenzalida, a través de Central Radio Activa le contó a los auditores sobre los premios que estarán disponibles para todos los que deseen concursar.

«Cada año tenemos una sorpresa, cada año tenemos unas luquitas, a todos nos cuesta. Queremos ayudar, queremos ser alivios en este 2021. Por eso decidimos dar varios premios para que muchas familias puedan ser felices», concluyó