Paty Maldonado se lanzó contra Alejandra Valle: «No te la creyó nadie, perrita»

Las peleas políticas entre rostros del mundo de la televisión parecen estar lejos de acabarse, especialmente ahora a semanas de la segunda vuelta. Así lo evidenciaron Paty Maldonado y Alejandra Valle.

Esto luego de que la opinóloga se refiriera sin filtro a las declaraciones que la periodista dio en su programa, esto luego de las elecciones presidenciales.

Alejandra Valle no dudó este pasado lunes en utilizar su pantalla en el programa «La voz de los que sobran», para hablar respecto a las pasadas elecciones presidenciales. Ahí, con lágrimas en los ojos señaló que sentía decepción y temor luego de que José Antonio Kast liderara la primera vuelta.

“Lo que me da mucha pena, es que siento que ayer ganó un machismo súper profundo. Ganó el patrón de fundo, que es Kast; ganó esa sensación de que prefiero vivir en paz, aunque no tenga derechos, aunque me aplasten, aunque me peguen en la casa”, afirmó con pena la periodista en su programa.

La «indomable» no le creyó

Sin embargo, como era de esperar Paty Maldonado no dudó en utilizar su programa en Youtube «Las Indomables», para referirse a la situación política del país. Y especialmente a las declaraciones de Alejandra Valle en su programa.

«A mí no me vengan con el cuentito del llantito de la periodista mentirosa…. Déjate de dar jugo por favor. Si quieres hacer teatro, estudia, pero estás haciendo el loco hace rato”, partió comentando la compañera de Cata Pulido, recalcando que la conoce y «no tengo ningún empacho en mirarte a la cara y decírtelo de frente: eres una periodista mentirosa y te lo voy a repetir hasta el día de mi muerte, o de la tuya”.

“No andamos llorando, esa we… no te la creyó nadie, perrita, porque eres una mentirosa de tomo y lomo”, lanzó Paty Maldonado, quien generó diversas reacciones en la web.