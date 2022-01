Paulina Urrutia y el Alzheimer de su esposo: «Una muerte en cámara lenta»

La actriz y ex ministra de Culturas, las Artes y el Patrimonio, Paulina Urrutia, desde el 2014 vive una situación compleja. Su esposo por más de 20 años, Augusto Góngora, fue diagnosticado con Alzheimer y desde entonces se ha dedicado a cuidarlo.

En conversación con CNN, Urrutia relató como ha sido la vida en pandemia respecto a su vida como actriz y la difícil situación junto a su esposo.

“Fuimos uno de los sectores más golpeados durante la pandemia, al igual que el mundo del turismo y de la gastronomía, inició la experimentada artista.

Convivir con Alzheimer en pandemia

Paulina Urrutia declaró que tuvo suerte junto a su esposo. Esto ya que vive en una comunidad con casas pareada y se escuchan entre vecinos.

“Contamos con vecinos y gente con la cual no perdimos el contacto y también nos ayudan. Es lo más importante en una enfermedad como esta», expresó la actriz.

«A mi juicio, lo más complejo de todo -y yo creo que es la gran enseñanza que tiene el Alzheimer- es que es una muerte en cámara lenta», agregó.

Urrutia contó lo que difícil que ha sido para ella establecer la diferencia de mujer y de cuidadora de Augusto Góngora.

«Yo me resistí mucho tiempo a que me dijeran cuidadora, yo decía que era su mujer. Por lo tanto, no entendía otra manera de ser la mujer de Augusto si no asumía su cuidado», declaró la ex ministra.

La actriz se refirió positivamente a la ley de eutanasia, diciendo que «los animales mueren mayor dignidad que los seres humanos». Además, que hay muchas maneras de morir de forma digna y es una tarea pendiente que tenemos como sociedad.

Urrutia al ser consultada si tras ocho años de ser cuidadora, llegará algún momento en que ella no podrá cuidarlo. Ella respondió que «hay cuestiones tan duras como que ella no se lo puede» y que eso le genera mucha frustración.

«Me dice que lo ayude y yo por más intentos que haga no puedo (…) Aquello es lo más duro que he vivido y obviamente eso solamente va a evolucionar», concluyó.