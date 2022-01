El difícil momento de Daniela Aránguiz: «Tuve una pérdida, de un embarazo, muy pequeñito»

Una complicada revelación entregó Daniela Aránguiz en el último capítulo de «El Discípulo del Chef», situación que afecta directamente a ella y a su familia.

Cuando el capítulo estuvo marcado por los conflictos entre Perla Ilich y la ex integrante del Mago Valdivia. Esta última tomó la decisión de pedir el cambio de equipo, para pasar del verde de Ennio Carota, al azul de China Bazán-

Fue en ese momento que Daniela Aránguiz decidió hablar sin filtro sobre una vivencia personal bastante dolorosa, contando que hace algunas semanas había sufrido una pérdida de embarazo, situación que la llevó a tomar importantes decisiones.

“Me he sentido muy bien recibida. Me extraña todavía, me siento como extraña, todavía no me acostumbro, es un cambio grande”, señaló la ex Mekano refiriéndose al cambio de equipo, revelando que recientemente sufrió una pérdida de embarazo.

“Estoy pasando por un tema hormonal un poco difícil. La semana pasada tuve una pérdida, de un embarazo, muy pequeñito, un embarazo muy chico”, confesó Daniela Aránguiz sorprendiendo con su revelación.

“Eran muchas cosas envueltas, muchas penas envueltas. Yo no sabía de mi embarazo y esta pérdida también me afectó, por eso decidí estar tranquila y creo que mi decisión está súper bien”, aseguró la esposa del Mago Valdivia.

“Lamento mucho tu pérdida. Simplemente me alegro que reconduzcas la situación. Adelante y vamos allá”, le respondió Sergi Arola brindándole su apoyo ante la difícil situación.

No es la primera participante

Durante la primera temporada de la versión ‘celebrity’ de El Discípulo del Chef, otra participante confesó la misma situación. Se trata de Kenita Larraín.

«Hace un poco más de un mes tuve a toda mi familia hospitalizada, todos graves. Me incluyo. Y además dentro de la clínica me enteré ahí que estaba embrazada y tuve una pérdida», reveló entre lágrimas la modelo.

«Por eso es que lloro, porque tengo que hacer el duelo de ese bebé que no tuve, entonces obviamente que ando más sensible de lo normal», agregó Kenita Larraín.