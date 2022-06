Daniela Nicolás deja la embarrá con fotitos a «todo cachete»

Sin duda, una de las chiquillas que más saca suspiros en interne es Daniela Nicolás. Y ahora la ex-miss Chile 2021, subió los termómetros estos fríos días de invierno con una coqueta sesión de fotos. Todo para celebrar su cumpleaños número 30.

El pasado domingo, la panelista de Más Vivi que Nunca, celebró su cumpleaños con una seguidilla de fotos «a todo cachete»; que dejó a sus seguidores y a los aburridos del internet más que contentos.

La atrevida sesión de cumpleaños

En la osada sesión de fotos, Daniela Nicolás aparece posando frente a una pared de color dorado. Asimismo, aprovechó de escribir en el post de Instagram: «había que tomarse los 30 con humor no más».

Según reportó Página 7, algunos de los comentarios que dejó la coqueta publicación fueron: “¡Felicidades!, Regia, Dani”; “Devuélvete que te pasaste”; “Ojalá todos llegaramos así a los 30”.

Otra de las interacciones que llamó la atención de la publicación, fue el comentario de su compañero de TV+, César Campos; quien bromeó en el pie de la fotografía: “¿A la celebración tengo que llegar así?”. De inmediato, sin embargo, Nicolás le respondió afirmando «tienes permiso de usar una hoja».

La ex Miss Chile contra Nicolás López

Muchas personas reaccionaron al veredicto del juicio en contra del director de cine Nicolás López el pasado martes. Sin embargo, la primera en hacerlo fue la actriz Daniela Nicolás.

Todo luego de que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña Del Mar tomó la decisión de forma unánime; declarándolo como responsable de dos delitos de abuso sexual consumado.

Y Daniela López fue una de las que hace un tiempo alzó la voz contra el director de cine, acusado de abuso sexual por varias de sus colegas. De hecho, la blonda habló el año 2018 en nombre de una de sus amigas que había tenido problemas con el cineasta.

Y por eso, según recordó, la atacaron de manera feroz en redes sociales, donde rememoró que la habían tratado de “loca y mentirosa”.

Sin embargo, la ex-Miss Chile 2021 salió a entregar declaraciones a través de sus redes sociales: “se acreditó dos delitos de abuso sexual en contra de Nicolás López».

“El 2018 salí hablando públicamente en nombre de una amiga que no se atrevió a hablar en contra de Nicolás López. Me llegaron mensajes tildándome de loca, mentirosa, de que me había quemado en el medio, etcéra. Hoy estoy feliz porque hay una posibilidad de que se haga justicia”, añadió Nicolás.