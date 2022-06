Fernando Godoy y reencuentro con su señora: «Me enterró los dedos en los ojos»

Como ya es costumbre, Canal 13 estrenó un nuevo episodio del programa de conversación de Martín Cárcamo, De Tú a Tú. Esta vez, el espacio fue protagonizado como Fernando Godoy, actor del querido personaje de Casado con Hijos, «Nachito». En el espacio nocturno, Godoy habló de lo humano y lo divino con el «rubio natural».

Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue la historia de como el actor conoció a su actual pareja Ornella Dalbosco. En esa línea, Godoy reveló que su primer encuentro años atrás, fue cuando ella se acercó a él para pedirle una foto en un mall.

Fue así que Godoy le pidió su número de telefono y comenzaron a tener una relación. Sin embargo, el actor reveló que después de un tiempo terminaron porque él fue infiel. «Ella tenía como 18 o 19, y yo 23. Y voy a ser súper sincero contigo: la embarré, me porté mal. Estaba joven y alocado, no pisé el freno a tiempo y la perdí».

El reencuentro de la pareja

Posteriormente, Fernando Godoy reveló que Dalbosco le dijo que no lo quería ver más tras enterarse de las infidelidades; y así fue que perdieron contacto por cerca de 5 años. Sin embargo, ambos se reencontraron en un local nocturno.

«Nos topamos de cerca y le digo ‘Ornella’. Se puso tan nerviosa y me odiaba tanto que me entierra los dedos en el ojo, como las películas. Me los dejó morados, en serio», afirmó el actor, según reportó Página 7. Sin embargo, agregó que sintió algo una «energía; le empecé a hablar y empezó a responder».

Finalmente, así restablecieron su relación y actualmente cuentan con dos hijos. La primera se llama Lua y el segundo se llama Nalu; y llegó al mundo hace tan solo días. Una noticia que Godoy compartió por sus redes sociales.