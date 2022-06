Estudio afirma que el 52% de las parejas preferiría no ser monógamas

Aunque en muchas partes del mundo ya están dejando atrás la pandemia, los efectos se percibirán en los próximos años. El confinamiento forzado hizo que muchas personas se dieran cuenta que su pareja ya no los satisface por completo; y para muchos el instinto era salir del común de la relación. Pero ¿irse tiene que ser la única opción? Ashley Madison, el sitio de citas para casados líder en el mundo, dice que no, y cuestiona la monogamia tradicional en su último informe, “The Next Generation of Non-Monogamy”, que revela que un cambio hacia la no-monogamia sería un buen augurio tanto para las relaciones como para la sociedad entera.

“Encuestamos a nuestros miembros sobre sus actitudes hacia las relaciones no monógamas en comparación con la estructura tradicional”, dice Christoph Kraemer, Director de Relaciones Internacionales de Ashley Madison. “Mientras explora una variedad de temas como la salud mental, la planificación familiar, las finanzas personales y la expresión sexual, este informe ofrece una visión fascinante del futuro de las parejas románticas”, comenta emocionado.

El informe revela tres hallazgos clave sobre la sostenibilidad de la monogamia, o la falta de ella, y las ventajas de estilos de relación más abiertos y fluidos.

Muchas personas están de acuerdo en que la sociedad se beneficiaría de un cambio más amplio hacia la no-monogamia.

La fascinación de la sociedad con la estructura de monogamia tradicional de una sola pareja ha afectado las expectativas románticas de muchas personas y por lo tanto, se ha convertido en el estándar de oro. La Dra. Ashley Thompson, profesora asociada de la Universidad de Minnesota Duluth, dice que, debido a esta expectativa, las violaciones a la monogamia se consideran la «última forma de traición». Sin embargo, la investigación de Ashley Madison sugiere que si las relaciones no se mantuvieran a un nivel tan alto, prosperarán.

Más de la mitad de los miembros de Ashley Madison (52%) están de acuerdo en que la sociedad puede beneficiarse de un cambio hacia un estilo más abierto de monogamia o no-monogamia. Creen que los divorcios disminuirían (60%), la mentalidad abierta aumentaría (53%), las personas aprenderían a ser directas sobre lo que quieren (52%) y que habría menos presión sobre una persona para cumplir con todos sus deseos. necesidades de la pareja (50%).

Según los miembros, las áreas específicas donde las ventajas serían visibles incluyen la vida familiar y la crianza de los hijos, las finanzas personales y la economía, la salud mental y, principalmente, la sexualidad individual y la expresión sexual. Con respecto a lo último, el 60 % de los miembros dice que la no-monogamia introduciría más variedad en la vida sexual de las personas, el 57 % dice que les daría la capacidad de ser directos con sus deseos y el 49 % dice que disminuiría la vergüenza en torno al deseo.

Las personas valoran la promiscuidad y la libertad sexual que conlleva la no-monogamia.

El 75% de los miembros de Ashley Madison no creen en la monogamia en absoluto. De hecho, el 82% dice que su tipo de relación ideal en el momento actual es algo no monógamo, incluida una relación romántica con actividad sexual en el exterior o parejas ocasionales en lugar de algo serio.

La no-monogamia es un término general que abarca varias formas de relaciones, incluidas aquellas en las que las personas tienen múltiples parejas románticas o emocionales, pero el sexo parece ser el principal factor que contribuye al deseo de las personas de una mayor fluidez. Según la Dra. Tammy Nelson, autora de Open Monogamy, la libertad sexual hace que las cosas sean emocionantes para una pareja emocionalmente monógama.

“Encontrar formas de agregar más erotismo e intensidad puede traer energía a casa, al dormitorio, sin amenazar la relación principal”, dice ella. “Debido a que está abierto y ambos compañeros acuerdan los límites, puede agregar a la relación en lugar de restarle valor. Muchas veces, al compartir la experiencia sexual con otros, el matrimonio se fortalece”, agrega.

Las mujeres son las pioneras del amor libre

A pesar de lo que algunos puedan pensar, las mujeres tienen deseos eróticos y disfrutan del sexo, siempre que sea buen sexo. Cuando no es así y no hay ninguna inclinación a que mejore, saldrán y lo encontrarán en otro lugar, ya sea que su pareja lo sepa o no.

El 26 % de las mujeres en comparación con el 13 % de los hombres en Ashley Madison tienen algún tipo de relación no monógama con su pareja. Además, el 65 % de las mujeres no cree en la monogamia, y el 56 % de ellas se dio cuenta de esto el año pasado. La creciente tendencia hacia la no-monogamia está siendo liderada por mujeres y no se está desacelerando.

Es comprensible que las mujeres vean un beneficio ligeramente mayor para la sociedad que los hombres con respecto al cambio a la no-monogamia. Si bien todos los miembros están de acuerdo en que el área de la sexualidad individual y la expresión sexual sería la que más se beneficiaría de la no-monogamia, las mujeres la califican con un 4,08 en una escala de 1 (beneficio bajo) a 5 (beneficio alto). Mientras que los hombres le otorgan una leve calificación, más baja de 3.98. Tal vez esta libertad y aceptación deseadas puedan permitir que las mujeres estén cómodamente abiertas. Y tú ¿Qué opinas de las relaciones no monógamas?