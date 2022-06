¿Felices los 4? La compleja experiencia poliamorosa de Naya Fácil

Naya Fácil ha dejado la grande en las redes sociales en los últimos días. Primero después de revelar que compró su primer departamento en el centro de Santiago, propiedad que se suma a sus otras dos y un autito nuevecito de paquete que lo nombró como «Facilón». Además que también relató con un complejo momento con una conocida droga.

Aunque ahora, la influencer se refirió a un tema distinto en su Instagram con más de 622 mil seguidores de Instagram; cosas del corazón y situaciones amorosas relacionadas al «poliamor».

No tan felices los 4

«Cómo olvidar a alguien? Ya no resultó eso de estando con otros, eso de un clavo saca a otro clavo es mentira», inició Naya Fácil con un triste mensaje través las historias de su red social.

Asimismo, en la siguiente historia compartió una captura de la conversación con un hombre que la extraña y que la quiere a pesar de estar con otro, que al final, sería más de uno.

«Me dicen: Pero Naya, por qué te complicas tanto la vida con el tema y todo eso… Estoy saliendo con tres. Y cáchense que de esos tres, hay uno que me gusta más que todos. Y no sé, me da miedo involucrarme más allá», continuó diciendo la influencer definiendo su situación sentimental como complicada.

De la misma forma, Naya Fácil aseguró que se pone en la posición de los hombres, y que ellos piensen que están en una relación monógama con ella; pero ella está con muchos más. «Es que a mí me gusta el webeo», lanzó sin filtro, estallando de la risa y criticándose a ella misma porqué estaba contando eso en sus redes.

Para finalizar con su experiencia, la influencer dejó un mensaje bien clarito; para sus seguidores y los tres hombres con los tres hombre que tiene una relación: «A mis tres hombres le digo: normalicen el poliamor (…) Yo soy el poliamor en persona, en persona. Soy el poliamor en persona. ¡Qué viva el poliamor!», cerró Naya Fácil en las historias de su Instagram.