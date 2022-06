Helhue Sulkni se querellará en contra de CHV: «Es impresentable»

No hace mucho, te contábamos de una situación bastante polémica que se vivió durante un móvil del matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana. Ya que apareció un hombre llamado Marcelo dejó la grande en el espacio televisivo, ya que realizó una acusación muy grave contra la reconocida abogada, Helhue Sukni.

Este polémico relató provocó que Helhue Sukni fuera tendencia en la red del pajarillo azul con más de 6700 menciones. Esto generó todo tipo de reacciones divididas, y ante este impacto y grave acusación, Helhue Sukni salió a algo más que aclarar el tema.

«Un día antes del juicio, llegaron a la casa los familiares de los detenidos. No la amenazaron, pero le ofrecieron dinero, que no declarara en el juicio, todo esto fue la noche antes», aseguró el sujeto a través de las pantallas de Chilevisión.

La defensa de Sulkni

«Hoy va a hablar la Helhue abogada. No va a hablar la chistosa la que tiene amigos. Voy a hablar como profesional«, comenzó

«Es impresentable que ustedes no pregunten cuando una persona se aparezca en la televisión y me acuse de coimear para terminar un juicio. Es por eso que he estado comunicándome con sus encargados de prensa«, añadió la abogada.

Fue entonces que Helhue afirmó que no está confirmado que la causa penal acusada por el testigo fue una que ella representó. Y que por lo mismo está trabajando en acciones legales en contra de la casa televisiva.

«La gente puede decir cualquier cosa; que tengo cuerpos enterrados, o 10 kilos de cocaína, o 10 kilos de marihuana. Pero eso se tiene que confirmar, y todo según la ley de prensa. Ahora, realizaré una querella en contra de ustedes», agregó furiosa la Sulkni.

Finalmente, el contacto terminó de forma bastante abrupta; con JC Rodríguez afirmando que la abogada tiene todo el derecho a presentar acciones legales. Solo queda esperar para ver cómo se resuelve esta situación.