Pailita y sus ganas de eliminar lo negativo en las letras del género urbano: «Me encantaría que todos cambiemos»

Pailita dejó la grande en el pasado festival urbano nacional, Super Smash. Después de bajar del escenario, el joven cantante de 22 años detalló que está pasando por un buen momento y que está aprovechando hacer muchos shows para juntar «platita». Además, de confirmar que quiere decir presente en el próximo Festival de Viña del 2023.

También hace poquito confirmó su total apoyo a su colega y regreso a las colaboraciones con Marcianeke, después de romperla con el tema «Dímelo Má». Ahora, se refirió en una entrevista reciente respecto al polémico contenido de las canciones del género urbano. Un punto que ha sido motivo de muchas críticas a los exponentes nacionales que la están rompiendo en la actualidad.

Su deseo de cambiar y dejar un mensaje positivo para los niños

El interprete de «Par de Veces» reconoció que las letras de las canciones del reggaetón y trap son explícitas. Pero también apuntó a que la gente no entiende que es la música y que se mezcla mucho con la vida personal de los cantantes.

Asimismo, Pailita también contó que algunos exponentes del género musical hablan de sus propias experiencias, que están ligadas al consumo de alcohol y drogas; pero que «lo sigan cantando no quiere decir que lo sigan haciendo», detalló en conversación con Meganoticas.

Sobre esa misma línea, confesó que no tiene nada en contra de sus colegas; pero que si le gustaría apuntar a otros temas y cantar «cosas bonitas para cambiarle el pensamiento a los niños», añadió.

“Yo he visto ahora en muchas entrevistas que los chicos salen explicando que los chiquititos, no porque escuchen esto tienen que estar haciéndolo. (…) a mí me encantaría que todos cambiemos nuestras perspectivas y cambiemos las letras, sería algo hermoso», aseguró Pailita acerca de su postura personal sobre el tema y esperando que en algún momento cambie la forma de pensar de todos.