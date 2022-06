Influencer de «El Último Pasajero» aseguró que Tonka Tomicic la ninguneó

Uno de los programas más anticipados del año es sin duda «El Último Pasajero». El show de concursos y conocimiento escolar se estrenó el pasado Domingo 5 de junio, logrando transformarse en tendencia en redes sociales.

Ahora, una de las principales protagonistas del espacio de Chilevisión llegó a los titulares; pero no por razones relacionadas con «Él Último Pasajero». Resulta que Vale Caballero, la capitana del «equipo rojo», confesó haber pasado por un incómodo momento cuando trabajaba con un conocido rostro de la televisión.

Caballero revela fea actitud de Tomicic

En conversación con el medio TiempoX, la tiktoker realizó un repaso por su experiencia grabando el programa de Chilevisión; destacando el apoyo y compañerismo del animador Juan Pablo Queraltó. Sin embargo, en esa misma línea aprovechó de destapar malas experiencias que tuvo trabajando en la televisión previamente.

Fue así que Caballero afirmó: «me han tocado sorpresas con algunos rostros que pensé que eran simpáticos». Asimismo, añadió que «Juanes por ejemplo, ha sido lo máximo, me impresionó lo simpático, a nadie trataba en menos. La Millaray ha sido un 7, igual que Juan Pablo Queraltó, te hacen sentir cómoda».

Sin embargo, y con respecto a las personas que no son tan simpáticas dentro de la pantalla, la influencer aseguró con respecto a Tonka Tomicic y Diego Bonetta que «otros que son mucho más famosos te hacen sentir que no estás al mismo nivel. Ellos no me hicieron sentir como que éramos iguales«.

Finalmente, la chiquilla cerró asegurando que: «me pasa que rostros de televisión tratan distinto a los que no son de su altura. Me carga cuando me toca trabajar con gente así«.

La noticia llega a poco tiempo de que Caballero compartiera una publicación a través de su Instagram donde habla de cómo ha sido su experiencia participando en «El Último Pasajero». En esta escribió que «ha sido una experiencia increíble formar parte del proyecto» y que «está muy feliz».