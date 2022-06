«Sutileza y elegancia»: Pin Montané deja la embarrá con coquetas fotitos

Sin duda, una de las chiquillas que más saca suspiros en redes sociales es Josefina Montané. La actriz de «Soltera Otra Vez» cuenta con más de 800 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde sube registros de su día a día y otras cosas.

Ahora la Montané dejó boquiabierto a sus seguidores. Todo con una coqueta sesión de fotos en ropa interior; donde mostró toda su elegancia y sensualidad, provocando una avalancha de pirpopos en su caja de comentarios.

Las atrevidas postales de Josefina Montané

En las coquetas fotitos podemos ver como la joven aparece posando en una cama, usando un elegante conjunto de lencería negro; luciendo su figura.

Algunos de los comentarios que dejaron las postales fueron «Guapísima»; «De alto impacto»; «Te doy un hijo»; «Eres un bello sueño»; «Siempre tan linda, sutileza y elegancia». Mira las postales a continuación:

Amaya Foch y sus tiernas palabras para la «Pin»

Uno de los casos más polémicos del último tiempo fue el juicio de Nicolás López. Este destapó una gran serie de dolorosas declaraciones provenientes de las actrices que más compartían con el cineasta. Loreto Aravena, fue una de ellas, defendiendo al director durante el juicio en su contra.

Y fue así que Aravena aseguró sobre Montané: “la conozco desde que partió su carrera. Trabajé en Soltera Otra Vez 1, 2 y 3. Siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa. Le costaba mucho la actuación».

«La vi en los estrenos de Nicolás. Siempre me hablaba bien de Nicolás. Que quería trabajar con él. Siempre me dio la impresión de que se llevaba bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita»

Y es con respecto a estas declaraciones que la actriz Amaya Forch salió a prestarle ropa a la víctima de los abusos de López. “Estuve junto a la Pin Montané en el programa The Covers y puedo requetecontra asegurar que es una actriz/cantante con un tremendo talento, dedicación y esfuerzo”, aseguró.

Asimismo, aseguró estar enojada por “ver cómo el prejuicio ante la belleza sigue existiendo. “A la Montané no la toquen. No solo es talentosa, trabajadora, dedicada, creativa y bella. También es una mujer valiente”.