L-Gante revela que grabó para colaborar con J Balvin y el tema no salió

L-Gante sin lugar a dudas en uno de los artistas urbano más relevantes al otro lado de la cordillera e incluso a nivel Latinoamericano. Es por eso que después de su paso por el Ritual Fest en abril pasado, fue un honor tenerlo en Chile nuevamente y de la mano del programa de YouTube de Julio César Rodríguez, La Junta.

El JC comenzó a tirar la talla con el cantante trasandino, y le pidió un mensaje directo al DJ y productor argentino conocido a nivel mundial, Bizarrap, para que hiciera una sesión con Marcianeke que también estaba presente.

«¿Estamos bien o no?», lanzó el conductor del programa al artista nacional quién respondió «estoy más volao’ que la chucha», desatando las risas entre los presentes.

Aunque el ambiente se puso «serio» (no realmente) cuando Julio César Rodríguez recordó que el chileno Young Cister tenía el mismo tatuaje que Pablo Lescano (cumbiero argentino) y que decía «100% negro cumbiero».

Así fue como el JC recordó una supuesta colaboración que no quedó nada con el interprete de «Casi Amor de Verano» y L-Gante lanzó una papita inesperada; «a mi me hizo eso J Balvin», soltó el trasandino.

J Balvin «le hizo la L» a L-Gante

«En una entrevista había dicho que quería hacer una canción, y en otra entrevista también lo dijo. Hablamos y todo, pero no la concretamos nunca», aseguró L-Gante revelando que está su parte pero no la de J Balvin.

Incluso, el interprete de «Bar» junto a Tini entregó la exclusiva en La Junta y cantó algo que le envió al colombiano y que nunca se lanzó. «Dice que me quiere ver y que no le importa la hora. Que su tiempo pasó, que ella … Y momentos ahora…», interpretó L-Gante en el programa de YouTube, en el contexto de la canción que no se lanzó y que no marcó un quiebre en su buena onda con J Balvin.