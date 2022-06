«No sé quién es Yailin»: Ana Gabriel agradece a Karol G y desconoce a esposa de Anuel AA

Ana Gabriel sigue más vigente que nunca a sus 66 años. Y es que la «Luna de América» no hace mucho rato recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, realizó una importante gira en Estados Unidos y ya se prepara para aterrizar en Latinoamérica.

Aunque la experimentada cantante mexicana hace poquito hizo noticia por algo relacionado a su carrera musical y también por una inesperada polémica.

Todo fue en el contexto de una transmisión en vivo en el Instagram de Ana Gabriel, donde agradeció profundamente a Karol G, debido a la intención de colaborar; pero lamentablemente esto no se pudo realizar por motivos asociados al tiempo de ambas.

«Karol G me invitó para que cantara con ella; pero estoy tan ocupada y ella tiene tanta premura de entregar su proyecto en el que no puedo estar. Desde este video le mandó toda la suerte del mundo y agradecer infinitamente su invitación», aseguró la Luna de América mediante su red social.

Desconoce a Yailin, la más viral y pide perdón

Pero eso no fue todo, ya que después de todos los parabienes dirigidos a la Bichota, algunos se dieron que en la transmisión estaba presente Yailin, la más viral.

La joven cantante dominicana y esposa de Anuel AA le dejó muchos mensajes de admiración y algunos fans de ella le preguntaron a Ana Gabriel cuando se vendría una colaboración; pero la respuesta no fue la que esperaban.

«¿Cuándo vas a grabar con Yailin? No sé quién es la Yailin, no sé quién es», respondió la artista mexicana lo que generó gran revuelo en las redes sociales, principalmente en los fanáticos de «la más viral».

Toda la polémica provocó que Ana Gabriel reaccionara y publicara un video refiriéndose al tema en su cuenta de Twitter por «primera y única vez».

«Presentar mis respetos para la cantante, Yailin, a quién dije que no la conocía y era verdad. Ahora, si la conozco porque me puse a investigar de quién se trataba», señaló Ana Gabriel demostrando sus respetos para la familia, los fans y el país de la dominicana. «Yailin te deseo lo mejor de la vida, muchas bendiciones, que tu carrera sea siempre un éxito», cerró la interprete de «Simplemente Amigos» en sus disculpas, para la «más viral» y a quién no conocía.