¡Pisó el palito! Christell Rodríguez reveló detalles de su matrimonio

Christell Rodríguez remeció el mundo del espectáculo cuando muchos estaban pendientes de lo que decían los famosillos para el Día del Padre. Esto ya que la cantante reveló que «pisó el palito» y que habrá «matri» para la autora del icónico tema infantil, «Mueve el ombligo».

«DIJE QUE SI!💍🤭❤️ Este año Dios me ha sorprendido tanto! Estoy viviendo cosas que alguna vez soñé❤️ Comienza una nueva aventura junto al hombre que amo 🥰 Dios me ha bendecido con su compañía estos años y estoy expectante a lo que vendrá ❤️ Te amo! Se vieneee 🔥», señaló Christell Rodríguez durante el fin de semana pasado.

¿Cómo será la boda de la cantante y su pareja?

La propuesta de matrimonio fue en febrero pasado, poco antes de que se emitiera en la pantalla chica su ingreso a la primera temporada de Aquí se Baila; la competencia de Canal 13 donde la también bailarina entregó varios potentes mensajes y destacó como un gran competidora.

«Uno siempre tiene que mantener algunas cosas en privado y no ser tan apresurados, por eso no le habíamos contado a casi nadie. Solo a la familia. Muchos amigos no sabían y se enteraron ayer», explicó Christell entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

De la misma forma, explicó que este anuncio formó parte de una planificación que tenían como pareja, pero que el chiquillo se anticipó con la propuesta oficial.

«Fue un momento íntimo de conversación, sin challas ni efectos especiales. Él sacó una cajita, yo pensaba que eran unos aros que le íbamos a regalar a una sobrina, y estaba el anillo. Fue de mucha risa», añadió Christell señalando que no fue un momento típico pero si especial.

Además, en cuanto a la boda la cantante explicó que quieren algo «rustico». Es decir, algo intimo. «Aunque no sé si decirle así porque igual nos gusta el show. Pero quizás lo justo y necesario. Estoy empezando a ver el tema de la organización y he mirado algunos lugares», anticipó la bailarina en la entrevista para el medio antes mencionado.