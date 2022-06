Por primera vez: La serie de «El Señor de los Anillos» tendrá orcos femeninos

Las orcas son animales reales, pero poco tienen que ver con las criaturas que veremos en El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la esperada serie de Amazon Prime Video. En entrevista con IGN, la productora ejecutiva Lindsey Weber ha confirmado que habrá orcos femeninos.

“Hay algunas orcas femeninas que realmente me encantaron”, ha adelantado. «Pero aparece una orca en particular que es muy, muy alta y fuerte y que entabla una pelea particularmente agradable con uno de nuestros personajes elfos. Sospecho que será, o espero que sea, una de las favoritas de los fans”. Todavía no han compartido ninguna imagen del personaje ni de ninguna mujer orca, al menos aparentemente.

En la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos se establece que los orcos fueron elfos en el pasado, pero se transformaron en bestias por la magia negra, tras ser torturados y mutilados. En El Silmarillion, en cambio, se dice que el malvado Morgoth creó a los orcos utilizando elfos en la Primera Edad. Según señala IGN, el propio J.R.R. Tolkien parecía contradecirse en ese aspecto.

Los orcos de la Tierra Media que retrata Los Anillos de Poder presentan un aspecto distinto a los filmes de Peter Jackson. Esto es así porque durante la Primera Edad estuvieron a punto de ser exterminados. Los supervivientes se confinaron en la oscuridad de los túneles y permanecieron alejados de la luz del sol. Debido a eso, todavía no muestran las cicatrices de la guerra.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se estrena el próximo 2 de septiembre de 2022 en Amazon Prime Video. La segunda temporada (de cinco) ya ha sido anunciada de manera oficial. ¿Habrá Ents y dragones?

