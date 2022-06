Raquel Argandoña critica con todo a Cami: «Creo que está muy sobreactuada»

Hagamos un retroceso y recordemos que hace un par de semanas las redes estallaron con la filtración de una discusión entre Cami Gallardo y Yuri en The Voice. Todo después de que la interprete de «Abrázame» se enojara con la cantante mexicana por una inesperada acotación a una cantante.

Vannia Aguilera fue la competidora que cantó «Entrégate» de Luis Miguel; pero según Yuri, se vistió muy sexy y su interpretación fue muy sensual. Argumento que detonó la frustración de Cami durante el capítulo que se emitió durante esta semana pero no fue lo que la audiencia esperaba; no mostraron la polémica y causó la molestia de la gente en redes sociales.

En el marco de esta polémica situación, Raquel Argandoña subió al columpio a Cami en el programa farandulero, Zona de Estrellas. La Raca se lanzó sin filtro contra la cantautora nacional sobre su rol en el programa de talentos de Chilevisión.

No tuvo limites en su crítica

«Creo que está muy sobreactuada. De repente veo y dice: ‘¡Ay qué lindo! ¡Qué maravilloso!’, entra otro y ‘¡Ay no! ¡Sensacional, magnífico!’. Todo para ella es fantástico, brutal», inició Raquel Argandoña mediante la pantalla chica.

Asimismo, la Raca continuó diciendo «yo no sé si después ella de verdad es coach de los participantes o es solamente para la cámara, a mí eso no me consta», aclaró la Raca.

De la misma forma, en el espacio que da para los cahuines en Zona Latina, el conductor del programa, Mario Velasco, emitió su opinión que iba en la misma línea que de la Quintrala.

«Yo a ella la encuentro una tremenda artista, pero que de ahí ella tenga el talento o la pedagogía de poder enseñarle a alguien cómo cantar, me parece que también puede ser distinto», agregó el ex chico Yingo.

Mientras que el conocido panelista de Zona de Estrellas, Manu González, le prestó ropa a Cami Gallardo según consignó La Cuarta, asegurando que la cantante está haciendo el show que le piden desde el programa.

Por su parte, Raquel Argandoña mantuvo su postura ante las opiniones de sus compañeros de panel, y cerró con su molestia por dos aspectos; el personaje que estaría desarrollando Cami en tevé y la censura de la pelea con Yuri.