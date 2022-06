«Hasta cuando»: Viuda de Roberto Bruce responde a Pancho del Sur

No hace mucho te contábamos como el comediante, cantante y amigo del difunto presentador de televisión con Felipe Camiroaga, Pancho del Sur; aseguró tener una teoría con respecto a la muerte del recordado «Halcón de Chicureo».

Recordemos que el animador de televisión falleció producto de un trágico accidente aeronáutico; cuando viajaba junto a un equipo de TVN, a la isla Juan Fernández.

En esa línea, Pancho del Sur comentó para el programa Televidentes en La Hora que; En ese tiempo no estaba trabajando con Felipe. Hasta el otro día que viaje desde Temuco, la gente se me acercaba, yo no cachaba nada, hasta que llegué a Santiago y entendí un poco la noticia. Pero fue terrible, porque fue algo muy grave».

«Yo digo que no fue accidente. Fue complicado, algún día se va a saber toda la verdad, pero accidente no fue. Yo lo sé. Había gente que iba a tener mucho poder después en la política, dentro de ese avión, entonces, ‘mejor la eliminamos’, lamentablemente», añadió.

La viuda de Roberto Bruce responde

Y ahora la periodista y viuda del productor Roberto Bruce (quien también perdió la vida en dicho accidente), Andrea Sanhueza; salió a responder los comentarios del comediante.

A través de sus historias de Instagram, la pareja de Bruce, aseguró: «¡qué terrible como sigue habiendo gente que se cuelga de esta tragedia para tener pantalla! Muy mala manera de llamar la atención ¡Su comentario no aporta en nada! ¡Hasta cuándo! ¡Valor!».

Asimismo, según reportó Radio ADN, la periodista continuó afirmando: “Darle tribuna a esta gente es responsabilidad de ustedes! ¿Acaso no hay más noticias? ¿Acaso no hay cosas más importantes en este país? Como la cantidad de tiroteos, asaltos, temas económicos que están pasando”.

«¡Me parece insólito por decirlo menos que después de casi 11 años, sigan ocupando este tema para hacer noticia! ¡De verdad hasta cuándo!», cerró.