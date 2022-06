Tía Yoli advierte tiempos difíciles: «Donde habían 20 trabajadores, habrán 8»

Como ya nos tiene acostumbrados, Yolanda Sultana; más conocida como la «Tía Yoli», volvió a realizar sus predicciones semanalas. Y es que con una cantidad tan grande de seguidores en Facebook, la mística abuelita siempre se toma el tiempo de aconsejar a quienes escuchan sus adivinaciones.

Sin embargo, esta semana Sultana volvió a advertir a Boric que las cosas pondrán difíciles. En esa línea, la pitonisa aseguró: «Yo veo que, en estos momentos, de aquí contando hasta septiembre, va a estar muy mala la cosa. En la parte económica, y en la laboral», afirmó Sultana a través de su transmisión.

Las advertencias de la Tía Yoli

Fue así que Sultana continuó afirmando: «señor Boric, yo lo quiero mucho; lo admiro bastante. Yo tengo que respetar al hombre que entró en La Moneda. Señor Boric, nunca me ha mandado a buscar ¿Pero por qué no? No tengo otro modo de hablar con usted«.

Asimismo, la Tía Yoli advirtió: «Usted como acuario tiene buena visión. Tiene una visión bastante grande, tiene buenos proyectos para levantar Chile. Está haciendo proposiciones que deberían llevarse a cabo, pero realmente a su alrededor hay dos partidos, y no lo dejan actuar y también la derecha».

En esa línea, y para concluir su transmisión, Sultana afirmó: «Señor Boric, sus proyectos son buenos, lo de subir el sueldo, porque eso va a ser preocupante. Donde habían 20 (trabajadores), van a haber 8. Se ve mala la cosa. Y no digan que yo estoy equivocada», según reportó La Cuarta.

La petición de Sultana por Chile

No hace mucho te contábamos como la Tía Yoli comenzó su transmisión tomando un crucifijo. Todo para, según ella, realizar un ritual por nuestro país. En esa línea, la adivinadora aseguró: «maestro, quiero conversar contigo, pero quiero conversar con mi pueblo, que llegue una esperanza desde el cielo».

En esa línea, la adivinadora aseguró: «maestro, quiero conversar contigo, pero quiero conversar con mi pueblo, que llegue una esperanza desde el cielo». En dicha ocasión la Tía Yoli pidió para que se acabara el COVID en nuestro país.